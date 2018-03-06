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Актриса Фрэнсис МакДорманд вновь обрела потерянный "Оскар"

Новость 06.03.2018, 21:53 | Текст: Олег Усков

Великая американская шестидесятилетняя актриса Фрэнсис МакДорманд, супруга не менее внушающего режиссера Джоэла Коэна, воссоединилась с утраченным было "Оскаром", вторым в ее карьере.

Фото: REUTERS/Mike Blake
У церемонии вручения "Оскара" оказался худший рейтинг за несколько лет

Который Фрэнсис только что исключительно заслуженно получила в номинации "За лучшую женскую роль" в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Как пишет USA Today, непосредственно после церемонии вручения МакДорманд никак не могла отыскать свой трофей, на время выпустив его из рук. И очевидцы наблюдали, как она покинула "оскаровскую" вечеринку "в крайней степени расстройства" и бродила неприкаянная и заплаканная вместе с мужем, тщась обнаружить утрату. 

Но, к огромную счастью, проблема вскоре разрешилась. Что подтвердил представитель актрисы. 

Кроме того, представитель департамент полиции Лос-Анджелеса сообщает, что ими задержан похититель статуэтки. Которым оказался 47-летний Терри Брайант. В настоящее время нехороший гражданин помещен в застенки. И может быть выпущен только под залог в двадцать тысяч долларов.

Хотя после того, как у подозреваемого отобрали статуэтку на вечеринке, Фрэнсис попросила его отпустить. Что и было сделано. Мужчина далее "скрылся в толпе". Но следом был отловлен сотрудниками службы безопасности Губернаторского бала и передан в руки полиции.    

Злодея удалось приметить благодаря бдительности одного из фотографов, заметившего "Оскар" МакДорманд (статуэтка была подписана) в руках "улыбающегося неизвестного темнокожего мужчины в смокинге". 

Кстати, казус МакДорманд - не единственный. До сих пор памятен чрезвычайно комичный случай с Леонардо Ди Каприо, который в 2016-м наконец-то завоевал заветного истуканчика и в тот же вечер забыл его в ресторане, где "обмывал" награду. 

Кроме того, свои "Оскары" потеряли Натали Портман и Дженнифер Лоуренс - "куда-то засунули и теперь не помнят, куда".

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