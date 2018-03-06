Актриса Фрэнсис МакДорманд вновь обрела потерянный "Оскар"

Великая американская шестидесятилетняя актриса Фрэнсис МакДорманд, супруга не менее внушающего режиссера Джоэла Коэна, воссоединилась с утраченным было "Оскаром", вторым в ее карьере.

Который Фрэнсис только что исключительно заслуженно получила в номинации "За лучшую женскую роль" в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Как пишет USA Today, непосредственно после церемонии вручения МакДорманд никак не могла отыскать свой трофей, на время выпустив его из рук. И очевидцы наблюдали, как она покинула "оскаровскую" вечеринку "в крайней степени расстройства" и бродила неприкаянная и заплаканная вместе с мужем, тщась обнаружить утрату.

Но, к огромную счастью, проблема вскоре разрешилась. Что подтвердил представитель актрисы.

Кроме того, представитель департамент полиции Лос-Анджелеса сообщает, что ими задержан похититель статуэтки. Которым оказался 47-летний Терри Брайант. В настоящее время нехороший гражданин помещен в застенки. И может быть выпущен только под залог в двадцать тысяч долларов.

Хотя после того, как у подозреваемого отобрали статуэтку на вечеринке, Фрэнсис попросила его отпустить. Что и было сделано. Мужчина далее "скрылся в толпе". Но следом был отловлен сотрудниками службы безопасности Губернаторского бала и передан в руки полиции.

Злодея удалось приметить благодаря бдительности одного из фотографов, заметившего "Оскар" МакДорманд (статуэтка была подписана) в руках "улыбающегося неизвестного темнокожего мужчины в смокинге".

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt — Cara Buckley (@caraNYT) 5 марта 2018 г.

Кстати, казус МакДорманд - не единственный. До сих пор памятен чрезвычайно комичный случай с Леонардо Ди Каприо, который в 2016-м наконец-то завоевал заветного истуканчика и в тот же вечер забыл его в ресторане, где "обмывал" награду.

Кроме того, свои "Оскары" потеряли Натали Портман и Дженнифер Лоуренс - "куда-то засунули и теперь не помнят, куда".