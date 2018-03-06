Косачев: КНДР перехватила инициативу на Корейском полуострове

Северная Корея в последнее время совершила ряд шагов навстречу южному соседу и перехватила у других игроков инициативу в процессе межкорейского урегулирования, теперь дело за США, там должны решить, что важнее - продемострировать свою договороспособность или продолжать использовать Пхеньян в качестве потенциального противника. Об этом написал сегодня в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Нынешний сдвиг в межкорейском процессе явно на балансе Пхеньяна", - отметил сенатор. КНДР, напомнил он, направила высокопоставленную делегацию на Олимпиаду, после этого лидер страны Ким Чен Ын впервые встретился с высокопоставленными представителями правительства Южной Кореи и подтвердил, что "твердо намерен энергично развивать" межкорейские отношения и добиваться объединения полуострова. Договорились в апреле провести очередной саммит.

Более того, подчеркнул Косачев, Пхеньян не видит необходимости в сохранении ядерного оружия, если стране перестанут угрожать и она получит надежные гарантии безопасности.

"Таким образом, Северная Корея, во-первых, явно перехватила инициативу в ситуации вокруг полуострова", - считает сенатор. "Мяч", отметил он, сейчас явно на стороне Вашингтона, а не обеих Корей, ведь гарантии безопасности КНДР могут дать только США. "Именно они выступают главной угрозой для КНДР (и не скрывают этого, выбрав метод "кнута" - усиления санкций и угроз вплоть до применения силы). Отсылкой к гарантиям безопасности Пхеньян явно указывает на того, кто может сорвать наметившееся сближение", - пояснил паламентарий.

В этой ситуации никто не мешает "самому могущественному государству мира попробовать поймать Пхеньян на слове и предложить размен реальных гарантий на отказ от продолжения нуклеаризации полуострова", полагает Косачев. "Таким образом, теперь можно будет понять, в какой именно роли Пхеньян выгоднее Вашингтону: в роли угрозы (как и Иран, Россия, Сирия), или же шанса для демонстрации договороспособности, гибкости и ответственности США как мировой державы", - уверен сенатор. "Что-то мне подсказывает, что враг нужнее", - добавил он.