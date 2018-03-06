При обстреле окрестностей Африна погибли 18 мирных жителей

Турция обстреляла окрестности города Африн на севере Сирии. В результате атаки погибли 18 мирных жителей, в том числе трое детей. Больше всего жертв в Джиндересе.

Ранее Анкара заявила, что под ее контролем находится примерно 50 процентов территории Африна. Это 112 деревень и 30 стратегических высот.

Вице-премьер республики Бекир Боздаг, что с 20 января, когда началась операция "Оливковая ветвь", нейтрализовано 2795 террористов. Среди них много курдов.

В свою очередь "Силы народной самообороны" в понедельник убили свыше 20 турецких солдат и боевиков так называемой "Сирийской свободной армии", передает ТАСС.