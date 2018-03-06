Росавиация назвала дезинформацией "расшифровку" переговоров пилотов Ан-148

Росавиация не подтверждает подлинность опубликованной в СМИ "расшифровки" переговоров в кабине пилотов самолета Ан-148, который разбился 11 февраля в Подмосковье. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров, отмечается в сообщении ведомства.



Такая "расшифровка" дезинформирует читателей о происходившем в последние минуты перед столкновением с землей, в кабине пилотов Ан-148.

Росавиация считает публикацию в СМИ переговоров - неэтичным. Кроме того, она нарушает требования и стандарты расследований авиационных происшествий. "Информация, содержащая записи бортовых речевых самописцев и расшифровку таких записей, может быть предана гласности только в случае решения правоохранительного органа, осуществляющего предварительное следствие по факту авиационного происшествия", поясняют в агентстве. Это требование содержится в Правилах расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в России.

Но орган предварительного следствия разрешения на публикацию записей бортового магнитофона и расшифровку этих записей не давал.

Напомним, Ан-148 компании "Саратовские авиалинии", следовавший по маршруту Москва-Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорт "Домодедово". На борту находился 71 человек, все погибли. Как сообщали в Следственном комитете на следующий день после крушения, в момент падения Ан-148 был целым, возгорания на борту не было, а взрыв возник уже только после столкновения с землей.