Шойгу: Поддержка из космоса сделает армию максимально эффективной

Только при поддержке из космоса можно добиться наибольшей эффективности действий вооруженных сил. Такое заявление сегодня в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления обороной сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, президент России не раз подчеркивал, что армия и флот должны не только отвечать требованиям нынешнего дня, но и быть готовыми к завтрашним способам ведения вооруженной борьбы.

И решение такой задачи, отметил Сергей Шойгу, напрямую зависит от наличия у государства и армии современной орбитальной группировки спутников военного назначения. "Поэтому мы особое внимание уделяем данному направлению деятельности", - отметил глава Минобороны России.

Он уточнил, что в интересах министерства обороны разработкой, изготовлением и модернизацией ракетно-космической техники занимаются Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга и Ракетно-космический центр "Прогресс".

На селекторном совещании в понедельник были заслушаны доклады руководителей этих предприятий. Кроме того, в ходе "селектора" военные обсудили ход изготовления космических аппаратов "Пион-НКС" и "Барс-М".

Выступая на селекторном совещании, Шойгу также остановился на Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. "Верховный Главнокомандующий представил ряд новейших наработок оборонно-промышленного комплекса, отметив, что отдельные образцы уже поступили в войска. Особо отмечу, что все намеченное будет реализовано в установленные госконтрактами сроки", - сказал министр обороны.

Отметим, что в состав российской военной орбитальной космической группировки входят, по официальным данным, около 140 "космических разведчиков". Способности новейших спутников радиолокационной разведки, входящих в состав Военно-космических сил России, позволяют в режиме реального времени обнаруживать любые объекты потенциального противника, вплоть до легкового автомобиля. Среди многообразия спутников военного и двойного назначения самые новые и технически оснащенные - входящие в космическую систему разведки и целеуказаний - это упомянутый сегодня Сергеем Шойгу "Пион НКС", а также "Лотос".