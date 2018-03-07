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Рубрика: Спорт

Братья Березуцкие завершили карьеру в сборной России

Текст: Артур Нанян
Защитники столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры в сборной России по футболу.

Такое решение пришлось весьма некстати для главного тренера нашей национальной команды Станислава Черчесова. До начала домашнего чемпионата мира - чуть меньше ста дней. А сборная уже потеряла двух основных центральных защитников - Георгия Джикию и Виктора Васина. Небольшой шанс на их участие в турнире все еще есть, но вряд ли они успеют восстановиться к главному футбольному турниру четырехлетия.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Несколько дней назад в интервью Черчесов заявил, что он поговорит с Березуцкими о возможном возвращении в сборную. Разговор состоялся сегодня.

"Решение принято, и оно окончательное", - отметил Василий Березуцкий в интервью "Спорт-Экспресс" в среду, 7 марта. "Сегодня мы пообщались со Станиславом Черчесовым, и постарались ему все объяснить. Уверены, тренерский штаб найдет замены травмированным ребятам и достойно выйдет из этой ситуации. Я всегда с удовольствием приезжал в расположение национальной команды, выкладывался без остатка. Но сейчас состояние здоровья не оставляет выбора".

Таким образом, последним матчем Василия Березуцкого за сборную стала контрольная игра с Коста-Рикой в октябре 2016 года. Что касается Алексея, то он провел последнюю встречу за нашу команду чуть ранее: в июне 2016-го с Уэльсом на чемпионате Европы.

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