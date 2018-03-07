МИД: Никаких "молочных войн" между Россией и Беларусью нет

Москва отрицает наличие каких-либо "молочных войн" между Россией и Беларусью, возникающие проблемы решаются в рабочем порядке. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я, как и говорила в прошлый раз, не обнаружила никаких "военных действий" между Россией и Белоруссией по молоку и молочной продукции, об этом в принципе не может быть и речи. Взаимные поставки продовольственных товаров и сельхозсырья являются важнейшей статьей торговли между нашими странами, нашими союзными государствами", - сказала Захарова на традиционном брифинге для журналистов.

При этом она указала, что в торгово-экономических отношениях двух стран наблюдается положительная динамика.

"Естественно, что при таких объемах торговли временами появляются отдельные проблемные моменты. Главное, что они решаются по линии профильных органов РФ и Белоруссии, прежде всего, министерств сельского хозяйства, которые находятся в постоянном контакте друг с другом в целях скорейшего снятия возникающих вопросов", - подчеркнула Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

Напомним, Россельхознадзор планировал с 26 февраля ограничить ввоз из Беларуси молока и ряда видов молочной продукции для переработки. Ограничения распространятся на поставки пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок наливом; сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных молока и сливок; наливной, концентрированной, сухой молочной сыворотки; концентрата сывороточного и молочного белка.

Россельхознадзор 6 марта вновь перенес сроки введения временных ограничений на поставки белорусской молочной продукции в РФ. Теперь запрет вступит в силу с 15 марта. В ведомстве предупредили, что после этой даты все партии молочной продукции, поступившие на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусской границе, будут возвращены в Беларусь.