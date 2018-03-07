Президент ФРГ выступил против изменения гимна

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отверг возможность изменения текста государственного гимна, как того требуют некоторые местные политики.

Штайнмайер заявил в интервью газете Saarbrücker Zeitung: "Нет, я не за то, чтобы изменить словесное содержание гимна". Социал-демократический политик тем самым высказался против предложении соратницы по партии Кристин Розе-Меринг, которое она выдвинула накануне Международного женского дня. Уполномоченная по равноправию предложила заменить в гимне слово "по-братски" словом "бодро" и слово "отечество" словом "родная земля".

Напомним, уполномоченная по равноправию министерства семьи Кристин Розе-Меринг потребовала недавно изменить два слова в гимне ФРГ, чтобы сделать его "гендерно нейтральным". Эту идею уже отвергла канцлер Ангела Меркель. Представитель канцлера Штеффен Зайберт заявил, что Меркель "довольна традиционным текстом гимна и считает его очень хорошим". Он также отказался комментировать инициативу Розе-Меринг, поскольку "речь идет о личном предложении уполномоченной во внутреннем письме, адресованном сотрудникам, которое он не может прокомментировать".

Для изменения гимна ФРГ требуется согласие и канцлера, и президента страны.