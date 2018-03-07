Стадион "Лужники" признали лучшей футбольной ареной 2017 года

Московский стадион "Лужники" признан лучшей футбольной ареной 2017 года по версии экспертов. Об этом сообщает портал stadiumdb.com.

"Лужники" открылись в прошлом году после масштабной реконструкции и уже приняли товарищеский матч между сборными России и Аргентины. Легендарная столичная арена станет главной на предстоящем чемпионате мира по футболу - на ней пройдут, в том числе, матч открытия и финал турнира.

Рейтинг лучших арен традиционно составляется с 2012 года. Их определяют болельщики и эксперты. В состав комиссии специалистов вошло пять архитекторов, которые исходили из архитектурной ценности арен, их функциональности и инновационных технологий.

"Лужники" в нынешнем голосовании экспертов одержали уверенную победу. Второе место занял стадион "Ю Арена" во французском Нантере, а замкнул тройку "Мерседес-Бенц Арена" в США. Кроме того, в топ-10 попал стадион "Санкт-Петербург".

Российские стадионы и раньше неоднократно попадали в этот рейтинг, но "Лужники" стали первой ареной, которая заняла верхнюю строчку. Ранее в голосовании также участвовали "Казань-Арена", стадионы "Спартака" и "Краснодара".