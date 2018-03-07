В Калининграде появится белорусский квартал

Строительство белорусского квартала в Калининграде рассматривает министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, сообщает агентство БЕЛТА.

- Рассматриваем строительство белорусского квартала в Калининграде, поставку строительных материалов - цемента, щебня. Эти рынки нами частично освоены, но их нужно развивать и увеличивать поставки, - сказал Анатолий Черный.

Строительные организации Беларуси активно известны в Калининградской области. Так, крупная компания из Бреста возвела жилой квартал в городе Гусеве Калининградской области.

Вопрос о строительстве подобного квартала в Калининграде со всей инфраструктурой, детсадами и школами обсуждался в ноябре прошлого года на встрече премьер-министра Андрея Кобякова с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в Минске.

- Идея хорошая, у предыдущего руководства региона была договоренность относительно того, что на юго-востоке города выделят для этого определенный участок, - отметил тогда калининградский губернатор. - Я подтверждаю, что мы привержены этим обязательствам и готовы переходить в юридическую плоскость. Работа в этом направлении ведется.