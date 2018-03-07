Недавно "Родина" писала про деревню Лямца, что у самого Белого моря. Зимовали здесь 63 человека в 42 избах. Вообще-то домов здесь больше, но зимой в них никто не живет. Приезжают летом, когда есть дорога.
Местные жители попросили у Деда Мороза (от местных властей не дождались), чтобы сюда провели постоянную дорогу и наладили сотовую связь. Пока сюда можно попасть только на снегоходе.
Летом в деревне ремонтировали местный клуб. Устроили здесь и класс, потому что печка в школе треснула и учиться там зимой стало невозможно.
В школе два ученика. Есть еще два продавца в магазине, два почтальона, 12 работников фермы и шесть работников дизельной электростанции.
А 76-летняя пенсионерка Светлана Прохорова - рыбачит. Рассказывает, что вместе с соседкой Любашей они могут за раз наловить целый мешок Наваги. Это в январе, когда нерест.
Главная местная достопримечательность - железный крест, установленный на берегу Белого моря в память о том, как дьячок Изюмов и крестьяне отразили высадку английского десанта в 1855 году. Героев Лямцы император Александр II наградил медалями на Георгиевских лентах за храбрость.
Тут и сейчас живут храбрые люди.
О жителях Лямцы узнала вся страна. Например, в феврале появились сообщения, что Лямца может стать четвертым сельским населенным пунктом из Архангельской области, который войдет в Ассоциацию самых красивых деревень России.
Даже Филипп Киркоров решил обратиться к женщинам, которые живут в Лямце. Он записал им видеообращение:
Милые женщины, деревни Лямца!
Знаю, что вы живете в непростых условиях на берегу Белого моря. И даже солнце у вас бывает не каждый зимний месяц. Но это не значит, что вас все забыли.
Добрые. Красивые. Ласковые. Со светлым праздником вас - с женским днем.
Пусть ваша заведующая клубом Вика Шестакова радует вас веселыми, классными праздниками. Пусть у Кати Пунанцевой все ладится на ферме, а ее конь Красавчик будет самым послушным. А у Светланы Прохоровой с Любовью Смирновой пусть навага клюет мешками!
Да и вообще всем вам терпения, здоровья и скорой солнечной весны.
С любовью к вам, дорогие женщины, Филипп Киркоров.
Корреспондент "Родины" отправил видео директору клуба в Лямце. Интернет в деревне неважный, но видео там получили. Собираются смотреть всей деревней 8 марта.
А мы расскажем, как это было.