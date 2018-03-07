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7 марта 2018 г. 17:15
Общество
Текст: Сергей Емельянов

Филипп Киркоров: Милые женщины из Лямцы, вас не забыли!

Артист по просьбе спецкора "Родины" записал видеопоздравление женщинам из беломорской деревни
Филипп Киркоров поздравил женщин из деревни Лямца. Фото: Сергей Емельянов
Филипп Киркоров поздравил женщин из деревни Лямца. Фото: Сергей Емельянов

Недавно "Родина" писала про деревню Лямца, что у самого Белого моря. Зимовали здесь 63 человека в 42 избах. Вообще-то домов здесь больше, но зимой в них никто не живет. Приезжают летом, когда есть дорога.

Местные жители попросили у Деда Мороза (от местных властей не дождались), чтобы сюда провели постоянную дорогу и наладили сотовую связь. Пока сюда можно попасть только на снегоходе.

Летом в деревне ремонтировали местный клуб. Устроили здесь и класс, потому что печка в школе треснула и учиться там зимой стало невозможно.

Фото: Сергей Емельянов
В XIX веке поморская Лямца боролась с англичанами, в XXI воюет - с чиновниками

В школе два ученика. Есть еще два продавца в магазине, два почтальона, 12 работников фермы и шесть работников дизельной электростанции.

А 76-летняя пенсионерка Светлана Прохорова - рыбачит. Рассказывает, что вместе с соседкой Любашей они могут за раз наловить целый мешок Наваги. Это в январе, когда нерест.

Главная местная достопримечательность - железный крест, установленный на берегу Белого моря в память о том, как дьячок Изюмов и крестьяне отразили высадку английского десанта в 1855 году. Героев Лямцы император Александр II наградил медалями на Георгиевских лентах за храбрость.

Тут и сейчас живут храбрые люди.

О жителях Лямцы узнала вся страна. Например, в феврале появились сообщения, что Лямца может стать четвертым сельским населенным пунктом из Архангельской области, который войдет в Ассоциацию самых красивых деревень России.

Даже Филипп Киркоров решил обратиться к женщинам, которые живут в Лямце. Он записал им видеообращение:

Фото: Артем Локалов
Чем живет русское Зарубежье

Милые женщины, деревни Лямца!

Знаю, что вы живете в непростых условиях на берегу Белого моря. И даже солнце у вас бывает не каждый зимний месяц. Но это не значит, что вас все забыли.

Добрые. Красивые. Ласковые. Со светлым праздником вас - с женским днем.

Пусть ваша заведующая клубом Вика Шестакова радует вас веселыми, классными праздниками. Пусть у Кати Пунанцевой все ладится на ферме, а ее конь Красавчик будет самым послушным. А у Светланы Прохоровой с Любовью Смирновой пусть навага клюет мешками!

Да и вообще всем вам терпения, здоровья и скорой солнечной весны.

С любовью к вам, дорогие женщины, Филипп Киркоров.

Корреспондент "Родины" отправил видео директору клуба в Лямце. Интернет в деревне неважный, но видео там получили. Собираются смотреть всей деревней 8 марта.

А мы расскажем, как это было.

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