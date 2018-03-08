Белый дом назначит спецэмиссара по КНДР

Белый дом собирается привлечь стороннего эксперта к исполнению обязанностей специального эмиссара США по КНДР. Он будет помогать госсекретарю Рексу Тиллерсону в случае выхода на новый уровень переговоров с Пхеньяном.

ТАСС напоминает, что 5-6 марта в КНДР побывала южнокорейская делегация, возглавил которую начальник управления национальной безопасности Чон Ый Ён. Состоялась четырехчасовая встреча с Ким Чен Ыном, была достигнута договоренность о встрече в апреле лидеров двух государств. Лидер Северной Кореи также заявил о готовности начать прямые переговоры с Вашингтоном.