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08.03.2018 17:44
Рубрика: Экономика

СМИ сообщили о недоумении ЕК по поводу ареста имущества "Газпрома"

Текст: Александра Воздвиженская

Министр энергетики России Александр Новак и еврокомиссар по делам Энергосоюза Марош Шефчович обсудили намерение Украины арестовать имущество "Газпрома". Шефчович выразил недоумение заявлениям Киева и заверил Москву, что украинцы обещали этого не делать.

Об этом узнал ТАСС от неназванного европейского дипломатического источника. Он также допустил, что Новак и Шефчович могут встретиться на следующей неделе, однако официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен не подтвердила "Интерфаксу"эту информацию.

Глава "Нафтогаза" обвинил украинцев в перерасходе газа

На фоне разбирательств "Газпрома" и "Нафтогаза" премьер-министр Украины Владимир Гройсман накануне заявил, что уже начались опись и арест имущества российской компании в рамках "злоупотребления монопольным положением" на украинском рынке. Гройсман также велел "Нафтогазу" и минюсту изучить вопрос ареста активов "Газпрома" по всему миру.

6 марта Александр Новак заявил журналистам, что судебные разбирательства между российским и украинским концернами идут на основе коммерческих обязательств, поэтому решать вопросы поставок буду именно они. В связи с этим Новак счел, что в трехсторонней встрече необходимости нет (речь идет о Еврокомиссии, России и Украине). Со своей стороны глава Минэнерго заверил ранее Шефчовича, что транзиту в Европу ничто не угрожает.

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