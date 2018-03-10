Боевики убили женщину и троих детей при попытке покинуть Восточную Гуту

Боевики убили четырех мирных жителей, пытавшихся покинуть Восточную Гуту через гуманитарный коридор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское информационное агентство SANA.

Инцидент произошел на пункте пропуска Млеха - Джисрейн. Жертвами обстрела стала женщина и трое детей.

29 февраля в Восточной Гуте, в настоящий момент контролируемой боевиками, была введена 30-дневная гуманитарная пауза для вывода мирных жителей. Террористы согласились отпустить гражданское население из зоны боевых действий в обмен на гуманитарный груз.

После установления перемирия боевики минимум трижды срывали его, обстреливая гуманитарные коридоры.