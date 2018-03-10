Партнерские проверки стресс-тестов предстоят на АЭС в Беларуси

Ни один из пятисот вопросов относительно безопасности строящейся в Островце национальной атомной электростанции не останется без ответов со стороны белорусского надзорного органа в ходе предстоящей 12 марта партнерской проверки стресс-тестов БелАЭС. Пуск ее первого реактора намечен на 2019 год.

Начальник отдела Департамента по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) Олег Соболев в интервью БЕЛТА пояснил, что еще месяц назад его руководство получило эти вопросы от европейского независимого экспертного органа ENSREG, созданного десять лет назад по решению Европейской Комиссии. Отправной точкой для интересующих специалистов тем стал национальный доклад о стресс-тестах, подготовленный специалистами Союзного государства.

В документе проанализирована устойчивость объекта к различным природным явлениям: сильным ветрам и шквалистым дождям, смерчам, крупному граду и пыльным бурям, обледенению, засухам и даже к возможным комбинациям подобных явлений. Его основные выводы, по словам Соболева, сводятся к одному: "системы безопасности станции разработаны с учетом всесторонне рассмотренных внешних событий и имеют достаточный запас прочности с учетом событий, произошедших на "Фукусиме" в 2011 году."

ЧП на японской станции, как известно, было вызвано землетрясением и последующим цунами. Именно тогда экспертное сообщество пришло к выводу, что безопасность европейских АЭС должна быть пересмотрена на основе всеобъемлющей и прозрачной оценки риска - стресс-тестов. Уже в июне, после трагедии в Японии, РБ присоединилась к совместной декларации ЕС по стресс-тестам. Минск принял на себя обязательства по их проведению, которые и состоялись больше года назад. Отчет об их проведении был согласован с российскими специалистами атомных проектов, включая НИЦ "Курчатовский институт".

Заместитель министра энергетики РБ Михаил Михадюк в интервью БЕЛТА обратил внимание на инициативный характер подобных проверок. Он пояснил, что они "являются добровольным решением стран, которые строят либо уже эксплуатируют атомные станции". И тем более эффективны для новичков в этой отрасли, какой и является республика.

Белорусские эксперты по ядерной и радиационной безопасности будут готовы ответить на все вопросы своих европейских коллег. "В проекте, по которому строится АЭС, предусмотрены дополнительные технические решения с учетом событий, приведших к "Фукусиме". Подобных технических решений до сих пор не было и нет на большинстве станций в мире", - подчеркнул заместитель министра.

В ходе пятидневного визита запланированы консультации экспертов и посещение площадки строительства первого атомного гиганта страны. Не исключено, что будут сделаны необходимые уточнения для подготовки предварительной версии отчета о партнерской проверке, который должен быть представлен в белорусской столице в июне текущего года.

По информации Олега Соболева, группа, которую возглавляет британский специалист Марк Фой, состоит из 17 экспертов из 15 европейских стран. В качестве наблюдателей приглашены представители МАГАТЭ, России и Ирана.