Россияне потратили на подержанные автомобили 2,3 трлн рублей

В минувшем году россияне потратили на покупку подержанных машин 2,3 триллиона рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Более 90% от этого объема пришлось на иномарки с пробегом - их покупка обошлась в 2,1 трлн рублей. А остальные 10% заняли машины отечественных марок (219 млрд рублей).

Лидером по продажам в России остается японская марка Toyota, которую наши граждане считают очень надежной. В 2017 году этих машин куплено на 370 миллиардов рублей.

На втором месте оказалась отечественная Lada (200 миллиардов рублей), на третьем - Mercedes-Benz (160 миллиардов рублей). Четвертое место за японской компанией Nissan - 134 млрд рублей, замыкает пятерку лучших BMW (122 млрд рублей).

На покупку подержанных иномарок Kia, Hyundai и Volkswagen потрачено по 100 миллиардов рублей.

Ранее, напомним, был составлен рейтинг самых популярных иномарок у россиян. Бестселлером стал Ford Focus - в нашей стране насчитывается 715 тысяч экземпляров этой модели. На втором месте с показателем в 699 тысяч экземпляров расположилась Toyota Corolla. В тройку лидеров также вошел Hyundai Solaris - в России зарегистрировано 674 тысячи таких автомобилей.

Кроме того, стало известно, что самым ликвидным кроссовером российского рынка является Toyota Highlander, который, по данным экспертов, за три сезона практически не теряет в стоимости - его показатель 99,93%