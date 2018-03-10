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Рубрика: В мире

Украина официально стала "аспирантом" в НАТО

Текст: Станислав Хамдохов

В Североатлантическом альянсе Украине официально присвоен статус "аспиранта". "В настоящее время четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - говорится в сообщении, размещенном на сайте НАТО.

Государства, "которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по их
стремлению к членству и связанным с этим реформам", то есть статус "страны-аспиранта", - отмечается на сайте Альянса.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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В заявлении говорится, что дверь НАТО остается открытой для любой европейской страны, способной взять на себя обязательства членства и вносить вклад в безопасность евроатлантического региона.

В НАТО напомнили, что на саммите в Бухаресте в 2008 году станы-члены Альянса согласились, что Грузия и Украина станут членами организации в будущем.

В середине февраля заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что Украина не может рассчитывать на членство в альянсе. По ее словам, украинские власти до сих пор не запросили план действий для вступления в НАТО.

В конце декабря 2017 года российские пранкеры Вован и Лексус дозвонились до президента парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли и от имени спикера Верховной рады Андрея Парубия обсудили с ним подготовку на Украине референдума о членстве страны в НАТО. Алли посоветовал не спешить с голосованием, поскольку неясно, как на такой шаг отреагирует украинский народ.

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