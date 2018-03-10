Украинский блогер сообщил о планах Порошенко "быстро зачистить" Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко планирует "зачистить" Донбасс после ввода в регион миротворцев. Воинственные намерения раскрыл украинский блогер Мартин Брест после закрытой встречи лидера Украины с представителями интернет-сообщества.

"План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле "без оружия - живи, с оружием - смерть", - написал блогер на своей странице в Facebook. Брест также сообщил, что давать амнистию ополченцам самопровозглашенных ДНР и ЛНР "у нас никто не собирается".

На днях представитель Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров заявил, что вооруженные силы Украины могут в ближайшее время начать новую операцию в Донбассе. Начало операции должно быть санкционировано указом президента Украины, и Порошенко вскоре может подписать его. Бобров проинформировал, что в настоящее время Генштаб разрабатывает положение об объединенном оперативном штабе Вооруженных сил Украины и определяет, кто станет командующим.

Ранее Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины". Президент получил право использовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента.