Возобновился разбор завалов после взрыва газа в Краснодаре

В Краснодаре рано утром в воскресенье продолжили разбирать завалы в пятиэтажном доме, где вчера произошел взрыв газа. По информации администрации кубанской столицы, завершить работы планируется до конца дня.

В мэрии Краснодара уточнили, что после разбора завалов специалистам предстоит обследовать конструкции дома и определить нанесенный ему ущерб. После этого будет принято решение о целесообразности ремонта.

Как ранее сообщала "РГ", накануне утром сильный взрыв бытового газа разрушил два этажа и лестничный пролет жилой многоэтажки по улице Славянской, 75, в Краснодаре. В реанимацию были доставлены три человека, из них двое - дети.

Общее число пострадавших, которые были госпитализированы, составило семь человек. После этого происшествия прокуратурой края назначена проверка по факту ЧП, региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.