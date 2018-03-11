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Видео: Томми Вайсо снялся в клипе группы The Neighbourhood

Новость 11.03.2018, 14:30 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Томми "Джокер" Вайсо всех разыграл. На днях поступила информация о том, что легендарный трэш-романтик готовит к выходу свою новую работу - "Страшная любовь", где он выступил сценаристом, продюсером и исполнителем главной роли. Но не режиссером - им стала Дженнифер Джунипер Стрэтфорд (карнавальная BDSM-космоопера Multinauts). Проект даже успел обзавестись заманчивым тизером.

По сюжету великий Вайсо играет роль охотника за головами, новой целью которого в одурманенном нигилизмом мрачном Лос-Анджелесе оказывается его былая любовь.

Фото: youtube.com
Трейлер: Сирша Ронан в "Чайке" по мотивам одноименной пьесы Чехова

Проект, по словам Томми, планировалось наполнить визуальными спецэффектами в духе фильмов категории "Б", "лазерными лучами и самыми сногсшибательными идеями".

Иными словами, все это выглядело серьезной заявкой на новый культовый фильм, но в итоге оказалось лишь хитрой рекламой польского гения: вместо полнометражной картины был выпущен "всего лишь" клип для группы The Neighbourhood.

В нем Вайсо-"киллер" в необъятном пальто кричит о любви, превращает ложку в желе, устраивает драку с инфернальной официанткой в фарговском придорожном кафе, стреляет из лазерного пистолета по неоновым часам, а за этой ретро-бойней наблюдают дизельпанковские музыканты с наблюдательными флажками из сварочных масок. Все покрыто дымом и заканчивается многообещающим "To be continued".

Напомним, что сейчас opus magnum королевского антиталанта Томми Вайсо "Комната", носящий звание одного из худших фильмов в истории, переживает новый приток внимания благодаря фильму Джеймса Франко "Горе-творец", чей прокат просочился в том числе и в Россию.

Помимо этого, современный классик вновь поработал со своим другом Грегом Сестеро - над нуарным эпосом о криминальных похождениях симпатичного бомжа и эксцентричного гробовщика под названием Best F(r)iends. Для вящего удовольствия фанатов креативного дуэта лента будет выпущена в двух частях.

Также напомним, что среди других недооцененных проектов маэстро стоит особняком разящий своей брутальной дешевизной и психоделическим паноптикумом персонажей ситком "Соседи", где среди диких подростков, совершенно инопланетной заставки и полуголых женщин Вайсо исполнил сразу две роли, в одной из которых 59-летний (!) на тот момент мастер изображает подростка (!).

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