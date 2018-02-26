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Фильм "Горе-творец" покажут на большом экране в трех городах России

Новость 26.02.2018, 16:12 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Благодаря картине "Горе-творец" режиссера и актера Джеймса Франко, повествующей о том, как зарождалась и строилась великая "Комната" режиссера, продюсера, актера, сценариста Томми Вайсо и его друга Грега Сестеро, оригинальный фильм получил вторую прокатную жизнь на территории США. И так как в России поклонников картонного волшебства Вайсо с каждым годом становится все больше, было принято мудрое решение в рамках проекта #WhyNotMovie показать на больших экранах тот самый, покоривший зрителей и критиков байопик Джеймса Франко, который сумел стать одним из претендентов на "Оскар" (номинация - "Лучший адаптированный сценарий").

Соприкосновение с прекрасным состоится 11 марта сразу в нескольких городах страны (все подробности - здесь):

- Москва (КАРО 11 Октябрь)

- Екатеринбург (КАРО 10 Радуга Парк)

- Казань (КАРО 6 Кольцо).

Фото: AP PHOTO/MARCO ARNDT
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К слову, картина уже получила ряд наград и престижных номинаций: "Золотой Глобус" - за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле; две премии Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне - лучший фильм, приз критики; премия "Готэм" - лучшая мужская роль; номинация на премию "Независимый дух" - лучшая мужская роль; номинация на премию "Спутник" - лучшая мужская роль, лучший адаптированный сценарий; Международный кинофестиваль в Торонто - участник программы "Полуночное безумие".

Отмечается, что лента будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

Помимо "Горе-творца", #WhyNotMovie привезет в Россию и другие картины: "Битва полов", "Неруда", "Тоня против всех", "Мир, полный чудес", "Ограды", "Уличный кот по имени Боб", "Женщины XX века" и "Зови меня своим именем".

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Фото: kinopoisk.ru
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