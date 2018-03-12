Евросоюз продлил санкции против 150 граждан и 38 компаний РФ

Евросоюз официально продлил на полгода ограничительные меры в отношении 150 граждан и 38 компаний России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник.

Политическое решение о продлении нынешнего пакета санкций, срок действия которого истекает 15 марта, было принято послами 28 стран-членов ЕС еще 21 февраля.

В начале марта президент США Дональд Трамп продлил в пятницу на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью для фильма "Миропорядок 2018" заявил, что санкции, введенные западными странами в отношении России, являются инструментом нечестной конкуренции. Глава государства напомнил, что попытки сдержать Россию начинались тогда, когда наша страна становилась сильным государством.