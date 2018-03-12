"Фантастический артист": коллеги и поклонники вспоминают Олега Табакова

Актер Михаил Пореченков выразил соболезнования в связи с кончиной советского и российского актера, художественного руководителя МХТ имени Чехова и "Табакерки", Народного артиста СССР Олега Павловича Табакова.

"Олег Павлович - фантастический артист, до последней своей минуты находился на сцене, работал, выпускал учеников и всё делал для того, чтобы великая русская театральная школа была впереди планеты всей", - приводит RT его слова. Он добавил, что уход мастера - большая утрата для театра, для искусства и для всей страны.

Актриса и певица Кристина Орбакайте написала: "Гений, роли ваши бессмертны, вклад в русскую культуру бесценен".

Актриса и певица Эдита Пьеха рассказала, что никогда не встречалась с Табаковым лично, "ни в каких концертах", но присоединяется ко всем тем, кто скорбит об этой кончине и печалится со всеми, кто его знал, передает РЕН ТВ.

В соцсетях - траур (кончина Табакова моментально стала самым обсуждаемым событием), пользователи и паблики выкладывают подборки фото с самыми яркими образами артиста...

Умер Олег Табаков. Замечательный и любимый актер.

Земля пухом. pic.twitter.com/Aibg7hc0Vd — ☭Олимпийский мишка (@Olimp_Mishka_80) 12 марта 2018 г.

Олег Табаков умер. Одно из лиц того самого, с детства знакомого советского кинематографа pic.twitter.com/Tdf9Nu4HGq — Леонид Дегтярёв (@leon_elk) 12 марта 2018 г.

... и памятными цитатами:

«Не надо бояться быть глупым, смешным, нелепым. Человек так устроен, что в нем масса интересного чаще всего остается за кругом нашего внимания. Мы идем по первому слою». Олег Табаков (1935-2018), актёр и режиссёр театра и кино, педагог. pic.twitter.com/jCQaCnStd4 — Писатели и Философы (@PisateliFilosof) 12 марта 2018 г.

"Единая Россия" - искренние соболезнования родным и близким актера, любимого несколькими поколениями. Ранее сообщалось, что свои соболезнования выразили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Любимый несколькими поколениями российских и советских зрителей актёр Олег Табаков скончался сегодня в возрасте 82 лет. Актёр умер в окружении семьи в госпитале. Партия «Единая Россия» выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Павловича. pic.twitter.com/IXb179sy9r — Единая Россия 🇷🇺 (@er_novosti) 12 марта 2018 г.

Актер Вениамин Смехов, работавший с Олегов Павловичем на "Мушкетерах": "Уход Табакова - это мое личное горе". "Храни Господь память о нем", - сказал Смехов.

Владимир Винокур признался в эфире НСН, что боготворил Олега Табакова: "Я его поклонник. Я сначала знал его как артиста и боготворил, потом мы встречались часто на каких-то мероприятиях. Он был очень теплый, незвездный и безумно талантливый человек". Он был "красивым, умным, благородным, справедливым и гениальным", поделился Винокур.

Актриса Лия Ахеджакова призналась, что никак не может прийти в себя - постоянно плачет.

По словам 83-летнего Олега Валериановича Басилашвили, смерть Олега Табакова - это конец театра. Как сказал артист, новость о смерти коллеги стала для него потрясением, громадным горем, передают "Известия".

Как рассказал Олег Валерианович, Табаков был не только блистательным артистом и педагогом, но и человеком, поднявшим МХТ из праха.