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"Фантастический артист": коллеги и поклонники вспоминают Олега Табакова

В фокусе 12.03.2018, 18:36 | Текст: Олег Усков

Актер Михаил Пореченков выразил соболезнования в связи с кончиной советского и российского актера, художественного руководителя МХТ имени Чехова и "Табакерки", Народного артиста СССР Олега Павловича Табакова.

"Олег Павлович - фантастический артист, до последней своей минуты находился на сцене, работал, выпускал учеников и всё делал для того, чтобы великая русская театральная школа была впереди планеты всей", - приводит RT его слова. Он добавил, что уход мастера - большая утрата для театра, для искусства и для всей страны.

Актриса и певица Кристина Орбакайте написала: "Гений, роли ваши бессмертны, вклад в русскую культуру бесценен".

Актриса и певица Эдита Пьеха рассказала, что никогда не встречалась с Табаковым лично, "ни в каких концертах", но присоединяется ко всем тем, кто скорбит об этой кончине и печалится со всеми, кто его знал, передает РЕН ТВ.

В соцсетях - траур (кончина Табакова моментально стала самым обсуждаемым событием), пользователи и паблики выкладывают подборки фото с самыми яркими образами артиста...

... и памятными цитатами:

"Единая Россия" - искренние соболезнования родным и близким актера, любимого несколькими поколениями. Ранее сообщалось, что свои соболезнования выразили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Актер Вениамин Смехов, работавший с Олегов Павловичем на "Мушкетерах": "Уход Табакова - это мое личное горе". "Храни Господь память о нем", - сказал Смехов.

Владимир Винокур признался в эфире НСН, что боготворил Олега Табакова: "Я его поклонник. Я сначала знал его как артиста и боготворил, потом мы встречались часто на каких-то мероприятиях. Он был очень теплый, незвездный и безумно талантливый человек". Он был "красивым, умным, благородным, справедливым и гениальным", поделился Винокур.

Актриса Лия Ахеджакова призналась, что никак не может прийти в себя - постоянно плачет.  

По словам 83-летнего Олега Валериановича Басилашвили, смерть Олега Табакова - это конец театра. Как сказал артист, новость о смерти коллеги стала для него потрясением, громадным горем, передают "Известия".

Как рассказал Олег Валерианович, Табаков был не только блистательным артистом и педагогом, но и человеком, поднявшим МХТ из праха.

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