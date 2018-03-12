Матвиенко: Табаков оставил нам целый мир, созданный его гением

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила соболезнования в МХТ имени А.П. Чехова в связи с кончиной художественного руководителя театра, народного артиста СССР Олега Табакова, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

"С огромной болью узнала о постигшей нас невосполнимой утрате", - говорится в телеграмме. "Олег Павлович был замечательным, светлым, мудрым человеком, настоящим профессионалом, полностью отдавшим себя искусству и людям", - написала Валентина Матвиенко.

Она уверена, что память о великом артисте останется в сердцах тех, кто знал его лично или по работам в театре и кино. "Он сделал для культуры нашей страны множество важных и добрых дел, подарил зрителям много тепла и радости. Богатое творческое наследие, которое он оставил нам, - это целый мир, созданный гением легендарного артиста", - отметила глава Совфеда.

"Трудно поверить, что Олега Павловича больше нет с нами. Прошу передать самые искренние соболезнования родным и близким", - заключила Валентина Матвиенко.

Олег Табаков скончался в понедельник после продолжительной болезни на 83-м году жизни. Прощание с артистом пройдет в МХТ им. А.П.Чехова. Дата панихиды будет объявлена позже, но уже известно, что театр на три дня отменил все спектакли.