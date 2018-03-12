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Рубрика: Русское оружие

Минобороны подписало контракт на поставку крылатых ракет "Авангард"

В России началось серийное производство новейших гиперзвуковых ракет "Авангард" с ядерной силовой установкой. Министерство обороны России заключило соответствующий контракт.

Фото: Минобороны России/Youtube
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"Система создавалась не без труда. Проблемы были. Температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Очень остро стоял вопрос, как управлять этим объектом, но решения были найдены. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи", - подчеркнул в интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Напомним, о гиперзвуковом стратегическом комплексе "Авангард" с крылатым маневрирующим блоком рассказал президент России Владимир Путин в своем мартовском послании Федеральному собранию.

Чуть позже командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил, что испытания "Авангарда" успешно завершены.

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Ракета может преодолевать плотные слои атмосферы с гиперзвуковой скоростью. Благодаря такой особенности она становится неуязвимой для средств ПВО и ПРО. Подобное вооружение стало новой реальностью для Запада.

Британские журналисты были настолько впечатлены словами Владимира Путина, что предложили для неуязвимого "Авангарда" свое название: "Невеста Сатаны". А американские сенаторы попросили госсекретаря Рекса Тиллерсона начать с Россией диалог по стратегической стабильности.

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