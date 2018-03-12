Никита Михалков о смерти Олега Табакова: Ушла целая планета

Актер и режиссер Никита Михалков прокомментировал известие о смерти Олега Табакова, скончавшегося сегодня на 83-м году жизни.

По словам Михалкова, ушел великий артист и человек, "для которого актерская профессия была неотъемлемой и большей частью его жизни, человек, обладающий невероятной способностью любой материал превратить в произведение искусства высочайшего класса".

"Говорят: "Незаменимых нет", - передает слова Никиты Сергеевича РЕН ТВ. - Может быть, в каких-то сферах жизни это так, но в данном конкретном случае я не могу представить себе, кто бы мог занять ту нишу, которую всю жизнь в нашем искусстве занимал Олег Павлович Табаков".

Как считает Михалков, со смертью Олега Табакова ушла целая планета. "Но я уверен, что свет ее еще долго будет освещать дорогу тем, кто хочет заниматься делом, которому Табаков посвятил всю свою жизнь", - добавил режиссер.

Табаков был госпитализирован в конце ноября прошлого года. В пресс-службе театра настаивали, что у артиста "плановый осмотр", но позже выяснилось, что все очень серьезно.

В какой-то момент артист был введен в искусственную кому, а когда пришел в себя, то уже никого не узнавал.