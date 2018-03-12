Обновленная Военная доктрина может быть вынесена на рассмотрение Госсовета

Обновленная Военная доктрина Союзного государства может быть вынесена на рассмотрение Высшего Государственного совета, сообщил журналистам государственный секретарь СГ Григорий Рапота, информирует БЕЛТА.

По его словам, в настоящее время доктрина корректируется "и обрабатывается на уровне министерств обороны". Аналогичная работа, пояснил он, "проводится время от времени с учетом меняющейся обстановки". Если экспертное сообщество обоих государств успеет согласовать доктрину до ВГС, то, соответственно, "там будет приниматься решение на этот счет", - дал понять Григорий Рапота.

Еще один важный вопрос, который предстоит рассмотреть на высшем уровне: согласованная программа взаимодействия в сфере внешней политики. Большой блок вопросов отводится и под союзные программы. "Мы собираемся их количество расширить. Есть определенные задумки, очень много предложений. Это тоже всегда является предметом обсуждения с Александром Григорьевичем", - уточнил Рапота и сообщил, что "на ВГС планируется рассмотреть перспективные направления развития Союзного государства".

Госсекретарь уточнил, что встречи с Лукашенко как председателем ВГС носят регулярный характер. "Накапливаются вопросы, которые требуют обсуждения, сверки часов, выработки позиции, которой мы должны придерживаться как исполнительный орган Союзного государства", - подчеркнул он. Подобного рода встречи проходят и в Москве с президентом России.

Рапота указал на важность выработки адекватных подходов и уточнил, что "организационные вопросы в большей степени с Александром Лукашенко согласовываются, поскольку он является председателем ВГС".

Что касается возможной даты проведения Высшего Государственного Совета, госсекретарь предположил, что она будет определена после президентских выборов в России. "Не думаю, что будет затягиваться процесс принятия решений", - подчеркнул Рапота.