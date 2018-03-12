Манчини оскорбил болельщика "Зенита" в социальной сети

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини вступил в перепалку с фанатом питерского клуба в социальной сети Instagram.

Болельщик опубликовал пост с обращением к специалисту со словами, которые можно перевести с итальянского, как "Иди в задницу". На что Манчини ответил фразой "Ты и твоя сестра".

Надо отметить, что такими темпами Манчини рискует повторить путь своего предшественника - Мирчи Луческу, уволенного после дебютного сезона в "Зените". Но румын хотя бы не ссорился с болельщиками.

Выходит, Манчини успел поругаться в "Зените" со всеми: игроками, руководством, а теперь и фанатами. Не далее как в воскресенье после ничьей с "Ростовом" (0:0) специалист в очередной раз указал на недостаточно успешную, на его взгляд, трансферную политику клуба.