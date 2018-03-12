У черноморского побережья России замечен второй самолет-шпион США

В воздушном пространстве у побережья России на Черном море был обнаружен американский самолет-шпион P-8A Poseidon. До этого радиоэлектронную разведку вдоль Крыма и Краснодарского края производил стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой мониторинговых на данные западных авиационных ресурсов.

По данным информационного агентства, патрульный противолодочный самолет американских ВМС с бортовым номером 169003 вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Вечером 11 марта он длительное время курсировал около Севастополя и Новороссийска. Ранее вдоль российский границ и линии разграничения на Донбассе, а также Ростовской и Воронежской областей барражировал беспилотный летательный аппарат Global Hawk с бортовым номером 05-2024.

Отметим, что в последнее время разведывательные полеты американской авиации и беспилотников в Черном море и на Украине выросли в несколько раз.

Применительно к Крыму военных США в первую очередь интересует, на каких частотах работает аппаратура размещенных на полуострове зенитных ракетных систем С-400 и пусковых береговых установок "Бал" и "Бастион".

Кроме того, недавно военно-морские силы США провели в акватории Черного моря испытания новой электронной системы обнаружения и противодействия ракетной атаке AN/SLQ-32V6. Устройство под названием "Блок II" было установлено на эсминце Carney. Действия авиации "противника" выполняли самолеты морской авиации Украины, которые достались украинскому флоту в наследство от Советского Союза.