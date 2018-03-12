В Краснодаре расселили жильцов пострадавшего от взрыва дома

В Краснодаре в понедельник временно расселили жильцов третьего подъезда дома на улице Славянской, 75, который пострадал от взрыва бытового газа. Об этом сообщили в мэрии города.

Как уже писала "РГ", 10 марта из-за взрыва в жилой пятиэтажке пострадали семь человек. Фактически в подъезде дома снесло два верхних этажа, 180 жильцов из четырех подъездов дома пришлось эвакуировать.

Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, получил около 90 процентов ожогов тела. Из-под завалов, где раньше находилась соседняя квартира, достали и с тяжелыми травмами госпитализировали двоих детей в возрасте 9 и 12 лет. Медики оценивают их состояние как тяжелое. Отец ребят, 36-летний мужчина, получил травмы позвоночника и тоже оказался на больничной койке. Взрыв почти полностью уничтожил три квартиры, обвалились крыша здания, чердак и лестничный пролет. В соседних домах от взрыва повыбивало стекла. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Сейчас, как сообщили в мэрии города, началось временное расселение третьего подъезда пятиэтажки - соседнего с пострадавшим четвертым подъездом. Делается это для обеспечения безопасности жителей дома во время работ по демонтажу поврежденных конструкций.

- Решение о временном расселении жильцов третьего подъезда - рекомендация экспертов, которые работают на месте ликвидации аварии, - пояснил глава администрации Краснодара Евгений Первышов. - Это, согласно заключению специалистов, необходимо сделать прежде, чем продолжать проведение работ по демонтажу поврежденных конструкций четвертого подъезда. Расселение уже началось, мы это делаем, чтобы обеспечить безопасность жителей дома.

Всего в третьем подъезде поврежденного дома находится 20 квартир. Их жильцов, по данным мэрии города, разместят в гостинице "Кавказ" и организуют для людей ежедневное трехразовое питание. В третьем подъезде дома также будет временно отключена подача газа.

Ранее власти Краснодара заявили, что жильцам пострадавшего от взрыва четвертого подъезда дома (там также находится 20 квартир) начали выдавать по 10 тысяч рублей единовременной материальной помощи на первоочередные нужды.