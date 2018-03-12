Союз журналистов обратится к британским коллегам из-за угроз собкору НТВ

Союз журналистов России крайне обеспокоен угрозами в адрес собкора телекомпании НТВ в Лондоне Елизаветы Герсон и ее коллег и обратит внимание на эту ситуацию представителей профильных международных организаций.

"После инцидента в Солсбери и в связи с начавшийся из-за этого в СМИ Великобритании очередной антироссийской кампанией российские журналисты, работающие в Англии, оказались в крайне напряженной психологической обстановке, которая мешает им выполнять их служебные обязанности", - говорится в заявлении Союза, распространенном в понедельник, 12 марта.

В СЖР сообщили, что в ближайшее время официально обратятся в Международную федерацию журналистов и британский союз National Union of Journalists, чтобы там изучили "факты угроз нашим журналистам".

Елизавета Герсон получила предупреждение от неизвестного после того, как записала сюжеты о ситуации вокруг отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В полученном от анонима письме содержалась угроза: "Ты, зарабатывающая в России пером, умрешь в Британии от меча".

Герсон работает в британском отделении НТВ с 2015 года, напоминает ТАСС.