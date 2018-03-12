Трейлер: Netflix приобрел права на хоррор "Бремя" с Мартином Фрименом

Флагман потокового видео компания Netflix приобрела права на австралийский хоррор "Бремя" (Cargo) с британским актером Мартином Фрименом в главной роли.

По оценкам портала ScreenDaily, речь идет о сделке стоимостью в несколько миллионов долларов. Продюсеры "Бремени" - команда, ответственная за выпуск австралийско-канадского фильма ужасов "Бабадук" (Babadook), который в 2015 году добрался и до российских кинотеатров.

"Бремени" суждено стать первой картиной из Австралии, привлекшей внимание стримингового сервиса Netflix.

"Бремя" - полнометражное воплощение идеи, положенной в основу одноименного семиминутного фильма тех же создателей - Бена Хоулинга и Иоланды Рамке. После выпуска экспериментальной картины в 2013 году ролик набрал миллионы просмотров, что и послужило отправной точкой для создания полноценной версии.

Фильм относится к поджанру фильмов о зомби. В центре повествования - мужчина по имени Энди (Мартин Фримен), зараженный своей женой смертельным вирусом. До превращения в нежить у него есть двое суток, за которые он должен успеть найти людей, которые смогут позаботиться о его маленьком ребенке. Картина была впервые показана на Международном фестивале в Аделаиде 6 октября 2017 года и, несмотря на достаточно незамысловатую сюжетную линию и затертую до смерти тему зомби-апокалипсиса, снискала более чем благосклонные отзывы кинокритиков за пределами отдаленного материка.

Британская газета The Guardian отмечает беспрецедентный эмоциональный накал происходящего, так как зритель с самого начала знает, что превращение Энди отменить невозможно, но при этом режиссерское мастерство и актерский талант заставляют следить за происходящим на экране, затаив дыхание.

"Ужастики", судя по всему, внезапно не на шутку заинтересовали Мартина Фримена - уже в апреле в мировом прокате появятся "Истории призраков" (Ghost Stories) Энди Наймана и Джереми Дайсона с его участием, основанные на беспрецедентно успешном спектакле за их же авторством.

В России премьера "Историй призраков" намечена на 3 мая 2018 года.