На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Трейлер: Netflix приобрел права на хоррор "Бремя" с Мартином Фрименом

Новость 12.03.2018, 19:36 | Текст: Юлия Авакова

Флагман потокового видео компания Netflix приобрела права на австралийский хоррор "Бремя" (Cargo) с британским актером Мартином Фрименом в главной роли.

Фото: Bazelevs
Тимур Бекмамбетов представил сиквел десктоп-хоррора "Убрать из друзей"

По оценкам портала ScreenDaily, речь идет о сделке стоимостью в несколько миллионов долларов. Продюсеры "Бремени" - команда, ответственная за выпуск австралийско-канадского фильма ужасов "Бабадук" (Babadook), который в 2015 году добрался и до российских кинотеатров.

"Бремени" суждено стать первой картиной из Австралии, привлекшей внимание стримингового сервиса Netflix.

"Бремя" - полнометражное воплощение идеи, положенной в основу одноименного семиминутного фильма тех же создателей - Бена Хоулинга и Иоланды Рамке. После выпуска экспериментальной картины в 2013 году ролик набрал миллионы просмотров, что и послужило отправной точкой для создания полноценной версии.

Фильм относится к поджанру фильмов о зомби. В центре повествования - мужчина по имени Энди (Мартин Фримен), зараженный своей женой смертельным вирусом. До превращения в нежить у него есть двое суток, за которые он должен успеть найти людей, которые смогут позаботиться о его маленьком ребенке. Картина была впервые показана на Международном фестивале в Аделаиде 6 октября 2017 года и, несмотря на достаточно незамысловатую сюжетную линию и затертую до смерти тему зомби-апокалипсиса, снискала более чем благосклонные отзывы кинокритиков за пределами отдаленного материка.

Британская газета The Guardian отмечает беспрецедентный эмоциональный накал происходящего, так как зритель с самого начала знает, что превращение Энди отменить невозможно, но при этом режиссерское мастерство и актерский талант заставляют следить за происходящим на экране, затаив дыхание.

"Ужастики", судя по всему, внезапно не на шутку заинтересовали Мартина Фримена - уже в апреле в мировом прокате появятся "Истории призраков" (Ghost Stories) Энди Наймана и Джереми Дайсона с его участием, основанные на беспрецедентно успешном спектакле за их же авторством.

В России премьера "Историй призраков" намечена на 3 мая 2018 года.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Telegram
Обсудить
#США
Фото: kinopoisk.ru
Создателей "Очень странных дел" обвинили в сексизме 11:12
Видео: Томми Вайсо снялся в клипе группы The Neighbourhood 11.03.2018
Видео: актриса Дрю Бэрримор опять ест людей 10.03.2018
#видео
Фото: Евгения Смолянская/ РГ
Видео: Последний выход на сцену Олега Табакова 17:20
Видео с пьяным актером Галыгиным набрало за сутки 5 млн просмотров 09.03.2018
За месяц до премьеры в Сети появился отрывок из нового "Простоквашино" 07.03.2018
#трейлер
Фото: youtube.com
Вышел трейлер боевика с декольте Шарлиз Терон в главной роли 16:30
Трейлер: Сирша Ронан в "Чайке" по мотивам одноименной пьесы Чехова 10.03.2018
Вышел дублированный трейлер "Кристофера Робина" от Disney 10.03.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.