В Беларуси началась комплексная проверка Вооруженных Сил

Комплексную проверку Вооруженных Сил Беларуси проводит Государственный секретариат Совета Безопасности в соответствии с поручением главы государства, сообщает БЕЛТА.

Проверка, по информации агентства, охватывает наиболее важные вопросы боевой готовности и повседневной деятельности белорусской армии. Государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась уже вручил министру обороны Андрею Равкову распоряжение президента РБ на выполнение практических мероприятий проверки.

Контролю подвергаются подразделения различных видов и родов войск: разведки, ракетных войск и артиллерии, механизированных, зенитных ракетных войск, авиации, в том числе с проведением с ними учений с боевой стрельбой.

Кроме того, будет проверена система отмобилизования войск, в том числе готовность сформировать отдельную механизированную бригаду, а формируемая бригада - на способность самостоятельно выполнять задачи по предназначению. Из запаса призывается до 2 тысяч военнообязанных.

Особое внимание будет уделено оценке возможностей сил и средств ВВС и войск ПВО по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению актов воздушного терроризма. Отдельно проверяются вопросы воинской дисциплины в войсках, а также состояние вооружения и военной техники в боевых воинских частях и на базах хранения.