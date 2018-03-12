В связи со смертью Олега Табакова телеканалы меняют сетку вещания

В связи со смертью народного артиста СССР Олега Павловича Табакова, ушедшего сегодня после продолжительной болезни на 83-м году жизни, российские телеканалы пересматривают свои сетки вещания.

Канал "Россия К" покажет сегодня в 20 часов 45 минут программу "Олег Табаков. В поисках радости".

РЕН ТВ почтит память артиста легендарной кинолентой "Человек с бульвара Капуцинов" и документальным фильмом "Олег Табаков. Роль длиною в жизнь" - о творческом и жизненном пути Олега Павловича.

НТВ в 0:20 покажет художественный фильм "Сирота казанская" - с Табаковым в одной из главных ролей, а 17 марта в 16:20 в эфир канала выйдет спецвыпуск программы "Однажды…", где зрители увидят одно из последних интервью великого актера.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала, на "России 1" после "Вечера с Владимиром Соловьевым" сегодня выйдет выпуск программы "Белая студия", гостем которой был Олег Табаков. А сразу после нее - документальный фильм "Жизнь продолжается. Олег Табаков".

А канал "ТВ Центр" в 23:05 покажет документальный фильм "Олег Табаков. Мне есть, что сказать".

По некоторым данным, Олег Табаков умер от сердечного приступа.

Прощание с актером, режиссером, педагогом пройдет в МХТ, похоронить Табакова могут на Новодевичьем кладбище.