ВОЗ предупредила о новой глобальной эпидемии

Новости

Шварценеггер рассказал, как Терминатор будет спасать Дональда Трампа 15:23
В Дагестане лавина отрезала дорогу к полсотни сел 15:22
Ведутся переговоры о выводе из Восточной Гуты раненых боевиков 15:20
СБУ пришла с обысками к журналистам 15:20
Чемпионат Греции по футболу приостановят из-за инцидента с Саввиди 15:16
В РПЦ заявили о "намеренном компрометировании" Благодатного огня 15:15
На Дону на полицейских завели дело за избиение юноши 15:13
В Кургане пенсионера МВД осудили за драку с полицейским 14:49
В Перми врач-гематолог осужден после гибели пациентки 14:46
При крушении самолета в Непале погибли не менее 50 человек 14:43
Путин приедет в Крым 14:33
На орловчанку завели дело за нарушение тайны телефонных разговоров 14:33
Школы Тамбова закрыли на карантин 14:20
Выигравший благодаря Вуди Аллену "Оскар" Майкл Кейн отрекся от него 14:20
В расписании московского аэропорта появились первые рейсы в Египет 14:07
Обновленная Военная доктрина может быть вынесена на рассмотрение Госсовета 14:00
Названа возможная причина крушения самолета в Непале 13:59
В России начались продажи стильного кроссовера Citroen 13:55
Тимур Бекмамбетов представил сиквел десктоп-хоррора "Убрать из друзей" 13:45
Орешкин спрогнозировал объем сделок с недвижимостью через блокчейн 13:37
Под Самарой по тревоге поднята миротворческая бригада 13:34
Под Москвой сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой и тараном 13:27
Под Сыктывкаром спасли гулявшего по улице босого ребенка 13:25
ФАС разрешила ВТБ приобрести акции "Магнита" 13:24
Петербургский чиновник угнал такси 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Программа "Идеальный ремонт" с Киркоровым возмутила соцсети
Программа "Идеальный ремонт" с Киркоровым возмутила соцсети
12.03.2018 12:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

ВОЗ предупредила о новой глобальной эпидемии

Текст: Антон Валагин

Всемирная организация здравоохранения предупредила о высокой вероятности новой глобальной эпидемии, жертвами которой могут стать миллионы человек.

Фото: Depositphotos
Маск рассказал, как пережить Третью Мировую войну

По мнению ученых, источником смертоносной пандемии могут стать как уже известные науке патогены: например, лихорадки Зика, Ласса и Эбола, унесшие более 11 тысяч жизней, - так и неизвестная пока инфекция - ее назвали "болезнь Х". Также крайне опасными медики считают лихорадки Марбург и Крым-Конго, тяжелый респираторный синдром и его ближневосточную разновидность.

Выводы специалистов опубликовал Science Alert. Ученые советуют заранее подготовиться к борьбе с любой потенциальной угрозой, чтобы не допустить повторения трагедии, произошедшей 100 лет назад. В 1918-1919 годах от эпидемии испанского гриппа погибли до 100 миллионов человек, число заразившихся составило почти треть населения Земли.

Главное сегодня

Путин приедет в Крым
Евросоюз продлил санкции против 150 граждан и 38 компаний РФ
В Крыму не собираются просить прощения у Украины
В Восточной Гуте найдена мастерская по производству химических боеприпасов
Силуанов рассказал, как усовершенствует налоговую систему