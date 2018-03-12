ВОЗ предупредила о новой глобальной эпидемии

Всемирная организация здравоохранения предупредила о высокой вероятности новой глобальной эпидемии, жертвами которой могут стать миллионы человек.

По мнению ученых, источником смертоносной пандемии могут стать как уже известные науке патогены: например, лихорадки Зика, Ласса и Эбола, унесшие более 11 тысяч жизней, - так и неизвестная пока инфекция - ее назвали "болезнь Х". Также крайне опасными медики считают лихорадки Марбург и Крым-Конго, тяжелый респираторный синдром и его ближневосточную разновидность.

Выводы специалистов опубликовал Science Alert. Ученые советуют заранее подготовиться к борьбе с любой потенциальной угрозой, чтобы не допустить повторения трагедии, произошедшей 100 лет назад. В 1918-1919 годах от эпидемии испанского гриппа погибли до 100 миллионов человек, число заразившихся составило почти треть населения Земли.