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Вышел трейлер комедии с располневшей Шарлиз Терон

Новость 12.03.2018, 21:04 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Focus Features
Фото: youtube.com/ Focus Features

Вышел новый трейлер драматичной нянь-комедии об изнанке материнского счастья "Талли".

Фото: kinopoisk.ru
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В блещущей яркими соцветиями кадровых композиционных решений картине за авторством Джейсона Райтмана ("Мне бы в небо", "Джуно"), снятого по сценарию Дьябло Коуди, главные роли исполнили Шарлиз Терон ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Взрывная блондинка") и Маккензи Дэвис ("Бегущий по лезвию 2049".

Терон, уже поборовшая свои внешние данные в лесбийском маньяк-байопике "Монстр", играет беременную и уставшую от неспокойной многодетной жизни молодую мать по имени Марло, которой брат "дарит" в помощь своеобычную и вместе с тем очаровательную няню Талли (Дэвис).

Однако, несмотря на регулярно возникающие сложные и противоречивые ситуации, Марло осознает, что новая няня - это особый подарок ее детям, и это становится первыми ростками странной, но душевной дружбы между молодыми женщинами.

На экранах кинотеатров лента окажется 26 апреля.

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