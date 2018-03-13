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13.03.2018 05:21
Рубрика: В мире

Бразилия готова объявить торговую войну США

Текст: Алексей Чуриков (Бразилиа)

Власти Бразилии активно работают над поиском решений и ответных мер на указ президента США Доналда Трампа о введении новых повышенных пошлин на сталь и алюминий.

Этот шаг американской администрации расценивается в кулуарах президентского дворца и правительства крайне негативно, фактически - как прямой удар по экономике Бразилии, совсем недавно начавшей демонстрировать тенденцию к стабилизации и росту.

Не случайно в понедельник с рабочим визитом в столицу Бразилии прибыл глава Всемирной торговой организации Роберту Азеведу, бразилец по происхождению, который провел длительные переговоры с главой государства Мишелем Темером.

Фото: AP Photo/Matt Rourke
К чему приведет решение Трампа ввести пошлины на алюминий и сталь

Беспокойство бразильцев вполне обосновано - страна является вторым по значимости поставщиком стали для США, уступая лишь Канаде. На американский рынок приходится более 32% от всей экспортируемой Бразилией стали.

Только за прошлый год бразильцы отгрузили в США около 4,7 миллиона тонн этого продукта на сумму в 2,6 миллиарда долларов.

Точные потери пока неизвестны, но по оценкам специалистов непосредственно для государства это будет означать недостачу около 65 миллионов долларов в виде налогов, а для работников отрасли - 113 миллионов долларов в виде зарплат.

Местные эксперты опасаются, что с введением новых пошлин Бразилия не только рискует потерять американский рынок, но и окажется в очень сложной ситуации с точки зрения мировой конкуренции. Встреча Темера с Азеведу продлилась гораздо дольше запланированного времени, и по настрою главы ВТО в ходе пресс-конференции было понятно, что прошла она не просто.

"В ходе нашего разговора мы много говорили о том, что можно сделать для того, чтобы справится со складывающейся ситуацией. Совершенно очевидно, что принятые США меры серьезным образом повлияют на бразильский экспорт. Вместе с тем, хочу донести следующую мысль - Бразилия открыта к диалогу в попытке прийти к взаимопониманию с североамериканцами", - сообщил Азеведу журналистам. Международный чиновник дал понять, что бразильские власти не намерены спускать все на тормозах, выжидая знаков доброй воли со стороны Вашингтона.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Глава ВТО раскритиковал введение пошлин на сталь в США

"Во-первых, Бразилия не отказывается от возможности обращения в ВТО для разрешения этой ситуации. Правительство этого не исключает, но работает и над другими альтернативами. Вы в курсе ситуации, и всем понятно, что на американские действия возможно возникновение ответных действий со стороны других государств", - намекнул руководитель ВТО. Он также добавил, что Бразилия уже наладила контакт с другими странами, оказавшимися в аналогичной ситуации. Это делается с целью поиска союзников, для возможной выработки неких совместных ответных мер.

"Насколько я понял из нашей беседы, правительство держит руку на пульсе и ведет переговоры с вовлеченными в эту ситуацию государствами. Это делается для того, чтобы выработать адекватные не только с бразильской точки зрения меры, но и, вероятно, некие коллективные ответные действия", - подчеркнул Азеведу.

В завершающей части пресс-конференции Роберту Азеведу призвал все стороны к проявлению сдержанности и предупредил о том, что необдуманные шаги могут привести к "эффекту домино", который невозможно будет остановить. "Одностороннее действие одной страны приводит к симметричным ответам с другой. И так далее. Эти реакции в итоге приводят к торговым войнам, в которых нет победителей, а есть только проигравшие", - отметил глава ВТО.

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