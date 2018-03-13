Минск утвердил соглашение с Россией об охране "Заповедного Поозерья"

"Заповедное Поозерье" стало трансграничной особо охраняемой природной территорией Союзного государства. Правительство Беларуси утвердило соглашение с правительством России о создании этого уникального объекта охраны биосферы двух стран. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на национальный правовой интернет-портал.

Соглашение подписано еще в сентябре прошлого года в Сочи. Его цель, как указывается в документе, сохранение уникального биологического и ландшафтного разнообразия Витебского и Себежского Поозерья, прилегающих к границе.

Охраняемая природная территория "Заповедное Поозерье" объединит национальный парк "Себежский" (Россия, Псковская область), республиканские ландшафтные заказники "Красный Бор" и "Освейский" (Беларусь). Это, по замыслу ученых, позволит улучшить сотрудничество в области охраны и мониторинга окружающей среды, научных исследований, сохранения биологического разнообразия, а также развития экологического просвещения населения и экологического туризма.

В российском парке "Себежский", территория которого составляет 50 га, насчитывается 49 видов млекопитающих и 202 вида птиц. Площадь ландшафтного заказника "Освейский", в котором обитают 164 вида птиц, 9 видов земноводных и 5 видов пресмыкающихся, практически в два раза меньше - 27,7 га. А на территории в 34 га заказника "Красный бор" живут 20 видов редких животных, 200 видов птиц, произрастает 18 видов редких растений.

Министерство иностранных дел определено ответственным за направление уведомления о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.