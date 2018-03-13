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Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi Eclipse Cross для России получит турбомотор на 92-м бензине

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Mitsubishi раскрыла подробности о новом кроссовере Eclipse Cross для России. Как говорится в пресс-релизе марки, российские дилеры японской компании в конце апреля начнут продажи модели.

Eclipse Cross будут оснащаться 1,5 литром бензиновым двигателем с турбонагнетателем и системой непосредственного впрыска топлива.

Специально для нашей страны мотор был дефорсирован с 163 л.с. до 150 л.с. и адаптирован для заправки топливом начиная от АИ-92. Двигатель сочетается либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с вариатором.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Автомобили с ручной коробкой будут только переднеприводными, а для версий с вариатором также предложат систему подключаемого полного привода.

На российском рынке Eclipse Cross предложат в пяти исполнениях. Уже в базовом исполнении кроссовер располагает противотуманными фарами, 18-дюймовыми колесными дисками, датчиком давления в шинах, аудиосистемой с четырьмя динамиками, климат-контролем и обогревом передних кресел. Старшим комплектациям положены панорамная крыша, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема Rockford Forsgate, а также обогрев рулевого колеса и сидений второго ряда.

Eclipse Cross дебютировал прошлой весной на Женевском автосалоне. При длине 4,4 метра, ширине 1,8 метра и высоте 1,7 метра, он занимает место между субкомпактным кроссовером Mitsubishi ASX и среднеразмерным Outlander.

Фото: Пресс-служба Lifan
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В первую очередь Mitsubishi Eclipse Cross выделяется своим экстерьером. Над внешностью SUV работал дизайнер Цунехиро Кунимото, который ранее был занят в компании Nissan и принимал участие в разработке кроссовера Juke.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Более подробную информацию, в том числе о ценах, японская марка пообещала раскрыть ближе к концу месяца.

Фото: Пресс-служба Nissan
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Модель будет поставляться в нашу страну из Японии. Планов по локализации производства автомобиля в России у компании на данный момент нет. Но Mitsubishi изучает возможности сборки новых моделей на заводе в Калуге - так в будущем возможно все.

Отметим, что российские дилеры Mitsubishi в феврале реализовали 2902 автомобиля - почти вдвое больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2018 года в России продано 5005 автомобилей японской компании, что на 96,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки остается кроссовер Outlander, чьи продажи выросли на 18,2% и составили 1587 машины.

#Mitsubishi