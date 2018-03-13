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Рубрика: В мире

Найденное в центре Лондона вещество оказалось безвредным

Обнаруженный в центре Лондона сверток с неизвестным веществом не представляет опасности для окружающих. К такому выводу пришла полиция, проведя необходимый лабораторный анализ.

Фото: EPA
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Напомним, из-за подозрительной посылки, доставленной депутатам британского парламента, были госпитализированы два человека, которые дотрагивались до свертка. ТАСС подчеркивает, что инцидент произошел не в историческом здании Вестминстерского дворца, где проходят заседания членов Палаты общин и Палаты лордов, а в строении через дорогу, где располагаются офисы депутатов.

"Общей эвакуации не потребовалось, так как потенциально опасную территорию оцепили, доступ к объекту ограничили", - говорится в заявлении, распространенном нижней палатой британского парламента.

Как ранее писала "Российская газета", столь осторожное отношение к неизвестной посылке вызвано охватывающей сейчас Соединенное королевство истерией, связанной с инцидентом, произошедшим 5 марта в городе Солсбери. Там экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь отравились неизвестным веществом.

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