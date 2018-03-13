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13.03.2018 16:17
Рубрика: Общество

Анализ ДНК показал, кем были обладатели таинственных длинных черепов

Текст: Денис Передельский
Фото: State collection for Anthropology and Palaeoanatomy Munich Фото: State collection for Anthropology and Palaeoanatomy Munich
Фото: State collection for Anthropology and Palaeoanatomy Munich

Ученые разгадали тайну скелетов с удлиненными черепами, найденных в Баварии. Останки принадлежали знатным женщинам-гуннам, которых выдавали замуж ради заключения межплеменных политических союзов. Работа опубликована в журнале PNAS, а кратко о ней сообщает Phys.org.

Фото: depositphotos.com
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Международная команда под руководством Иоахима Бюргера из Университета Майнца (Германия) проанализировала ДНК, выделенную из останков 41 человека. Они были обнаружены в 1960-е годы в Баварии на берегу Дуная. Возраст захоронений датируется V-VI веками н.э.

В 14 могилах находились останки женщин, которых отличали искусственно деформированные удлиненные черепа. Анализ показал, что все они были темноволосыми и темноглазыми. Также подтверждено их генетическое сходство с древними жителями, населявшими территории современных Румынии и Болгарии.

Обладатели остальных черепов оказались генетически схожи с современными жителями Центральной и Северной Европы. Они были обладателями светлых волос и голубых глаз. Ученые считают, что обнаружили доказательство ранних межплеменных брачных союзов.

По их мнению, удлиненные черепа принадлежали знатным женщинам-гуннам, которых выдавали замуж за вождей других народов по политическим соображениям. Но пока не найдено доказательств того, что в обратном направлении следовали "баварские принцессы".

"Мы установили, что эти женщины заметно отличались от местных жительниц, - рассказал Иоахим Бюргер. - Однако жили они вместе. Об этом говорит одинаковая одежда и предметы, с которыми они были похоронены. Гунны практиковали традицию искусственного деформирования черепа. Это было признаком высокого социального статуса".

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