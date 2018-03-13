Пушков назвал возможную причину увольнения Тиллерсона

Сенатор Алексей Пушков считает, что причиной отставки Рекса Тиллерсона с поста секретаря госдепартамента могли стать его разногласия с президентом Дональдом Трампом по иранской ядерной сделке.

"Возможная причина отставки Тиллерсона - разногласия с Трампом по Ирану", - написал Пушков в Twitter. Тиллерсон, по его словам, был за сохранение "ядерной сделки", а назначенный вместо него глава ЦРУ Майк Помпео - сторонник самой жесткой линии. "В этом качестве он может гораздо больше подходить Трампу. Особенно если тот решится на войну", - добавил сенатор.

Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. На его место назначен Майк Помпео, занимавший должность директора Центрального разведывательного управления.

Слухи об отставке Тиллерсона появлялись неоднократно. В качестве возможного преемника назывался как раз Помпео (на пост руководителя ЦРУ прочили сенатора-республиканца от Арканзаса Тома Коттона).

Однако сам Трамп их опровергал. В конце декабря 2017 года он назвал подобные сообщения "фейковыми новостями".