Пушков назвал возможную причину увольнения Тиллерсона

Сенатор Алексей Пушков считает, что причиной отставки Рекса Тиллерсона с поста секретаря госдепартамента могли стать его разногласия с президентом Дональдом Трампом по иранской ядерной сделке.
"Возможная причина отставки Тиллерсона - разногласия с Трампом по Ирану", - написал Пушков в Twitter. Тиллерсон, по его словам, был за сохранение "ядерной сделки", а назначенный вместо него глава ЦРУ Майк Помпео - сторонник самой жесткой линии. "В этом качестве он может гораздо больше подходить Трампу. Особенно если тот решится на войну", - добавил сенатор.
Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. На его место назначен Майк Помпео, занимавший должность директора Центрального разведывательного управления.
Слухи об отставке Тиллерсона появлялись неоднократно. В качестве возможного преемника назывался как раз Помпео (на пост руководителя ЦРУ прочили сенатора-республиканца от Арканзаса Тома Коттона).
Однако сам Трамп их опровергал. В конце декабря 2017 года он назвал подобные сообщения "фейковыми новостями".
Возможная причина отставки Тиллерсона - разногласия с Трампом по Ирану. Тиллерсон был за сохранение "ядерной сделки", Помпео - сторонник самой жесткой линии. В этом качестве он может гораздо больше подходить Трампу. Особенно если тот решится на войну.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 марта 2018 г.