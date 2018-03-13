Нападение на девушку в центре Петербурга попало на видео

Следственный комитет России обнародовал запись с камер видеонаблюдения с моментом нападения на девушку в самом центре Петербурга, у станции метро "Площадь Восстания". Преступление произошло 8 февраля, виновный до сих пор не задержан.

Как сообщает Следственный комитет России, личность виновного установлена. Известно, что это гражданин Казахстана, ему 21 год. Молодой человек объявлен в федеральный розыск, ему заочно предъявлено обвинение.

Напомним, 8 февраля возле выхода со станции метро "Площадь Восстания" со стороны улицы Восстания произошло нападение на 18-летнюю девушку. На глазах у сотен прохожих мужчина вонзил ей в горло нож и убежал.

Пострадавшую спас проходивший мимо мужчина. Он смог зажать рану и остановить кровотечение. Тем временем другие прохожие вызвали "скорую". Врачи госпитализировали девушку в тяжелейшем состоянии, в первые часы медики воздерживались от каких-либо прогнозов. Девушка выжила, сейчас она пришла в себя.

Выяснилось, что с нападавшим она была знакома. Он вел себя навязчиво и в тот день девушка планировала с ним расстаться.

Сам нападавший убежал в сторону Лиговского проспекта. Полиция сразу же объявила план "Перехват", но он не дал результата. Когда нападавшего задержат, ему предъявят обвинение в покушении на убийство. То, что это не несчастный случай, а целенаправленное нападение у следствия сомнений нет.