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13.03.2018 08:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нападение на девушку в центре Петербурга попало на видео

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет России обнародовал запись с камер видеонаблюдения с моментом нападения на девушку в самом центре Петербурга, у станции метро "Площадь Восстания". Преступление произошло 8 февраля, виновный до сих пор не задержан.

Как сообщает Следственный комитет России, личность виновного установлена. Известно, что это гражданин Казахстана, ему 21 год. Молодой человек объявлен в федеральный розыск, ему заочно предъявлено обвинение.

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Напомним, 8 февраля возле выхода со станции метро "Площадь Восстания" со стороны улицы Восстания произошло нападение на 18-летнюю девушку. На глазах у сотен прохожих мужчина вонзил ей в горло нож и убежал.

Пострадавшую спас проходивший мимо мужчина. Он смог зажать рану и остановить кровотечение. Тем временем другие прохожие вызвали "скорую". Врачи госпитализировали девушку в тяжелейшем состоянии, в первые часы медики воздерживались от каких-либо прогнозов. Девушка выжила, сейчас она пришла в себя.

Выяснилось, что с нападавшим она была знакома. Он вел себя навязчиво и в тот день девушка планировала с ним расстаться.

Сам нападавший убежал в сторону Лиговского проспекта. Полиция сразу же объявила план "Перехват", но он не дал результата. Когда нападавшего задержат, ему предъявят обвинение в покушении на убийство. То, что это не несчастный случай, а целенаправленное нападение у следствия сомнений нет.

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