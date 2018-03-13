По факту взрыва в петербургской многоэтажке возбуждено уголовное дело

В Петербурге начато расследование обстоятельств взрыва в девятиэтажном доме по проспекту Народного Ополчения.

Как сообщает Следственный комитет России, уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Предварительная причина случившегося - взрыв бытового газа.

Напомним, 13 марта в 17.53 в доме-корабле 1971 года постройки, произошел взрыв, в результате которого на восьмом и девятом этажах рухнули перекрытия. В здании возник пожар площадью 10 квадратных метров. Пламя достаточно быстро локализовали.

В доме проживает 626 человек, большинство из них в момент взрыва находились на работе. Спасатели эвакуировали из здания 30 человек. Одного человека госпитализировали, еще одному врачи оказали помощь на месте. Очевидцы сообщают в социальных сетях об еще одном раненном, который отказался от госпитализации.

В связи со случившемся дом временно отключили от всех коммуникаций. Жильцам, даже тем, чьи квартиры не пострадали, предложили переночевать в расположенной по соседству гимназии №399. Следственно-оперативная группа начнет осмотр места происшествия как только в здании будет безопасно находиться.