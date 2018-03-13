Житель Екатеринбурга нашел червей в воде из-под крана

Житель екатеринбургского района Сортировка Сергей опубликовал в соцсети фото красноватого червя, плавающего на дне ванны. Мужчина написал, что уже второй раз замечает такого "незваного гостя" в холодной водопроводной воде в своей съемной квартире в доме на улице Бебеля.

- Первого червяка мы нашли в чайнике месяц назад. Туда мы наливаем воду из отдельного крана, который идет от фильтра. Конечно, тот червь был мертвый, потому что вода была после кипячения. Второго сегодня обнаружила жена в ванной, утром. Фильтрации там нет. Этот был живой, - рассказал Сергей корреспонденту "РГ".

По его словам, он обратился в Роспотребнадзор по телефону, но его перенаправили в стороннюю юридическую фирму, о чем он узнал, только приехав туда.

- Я приехал. Прождал полчаса вызова. Вышла девушка и объяснила, что они являются центром юруслуг, и что первичная консультация бесплатная. Я спросил, почему меня направили к ним, и она сказала, что Роспотребнадзор не занимается обращениями граждан, и что у этой компании есть договор о перенаправлении всех обращений к ним в центр, - поделился Сергей.

Между тем, в Роспотребнадзоре утверждают, что Сергей к ним с жалобой не обращался.

- В территориальном отделе, который ведет надзор на территории Сортировки, отрицают факт обращения гражданина. Наши сотрудники всегда принимают обращения от населения и ни в коем случае не отправляют их в юридические фирмы. По факту такого заявления инициируется административное расследование, проводятся лабораторные исследованиями воды. Качество и безопасность питьевой воды - приоритетное направление в деятельности Управления, - заявила "РГ" представитель управления Роспортребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.

Юрий Балмош, председатель правления жилого комплекса, в который входит дом на улице Бебеля, заявил, что впервые слышит о такой проблеме. По его словам, червь мог попасть в трубу только из водозабора, потому что внутридомовые сети герметичны. Он пообещал выяснить, замечали ли другие жильцы этого дома посторонние примеси в воде. Если слова Сергея подтвердятся, Балмош намерен обратиться в МУП "Водоканал" и Роспотребнадзор.

Между тем в "Водоканале" сообщили, что жалоб по поводу червей в воде на Сортировке они не получали. Они посоветовали жильцу через ЖК добиваться отбора проб воды в магистральной трубе, в подвале дома и в квартире, чтобы установить источник загрязнения. Зона ответственности МУПа ограничивается магистральной трубой, и если подтвердится, что черви попали в квартиру именно оттуда, работники МУП должны будут промыть сети. В остальных случаях ответственность ложится либо на УК, либо на собственника квартиры.

Напомним, это не первый случай в Свердловской области, когда из-под крана шла вода с червями. Два подобных инцидента произошли в январе 2016 года в Тавде и в районе Южного Автовокзала в Екатеринбурге. Люди тогда также зафиксировали на фото червей в воде. Проверки, проведенные в Тавде, показали, что это были личинки толстохоботного комара. Сети промыли, после чего жалобы прекратились. В Екатеринбурге результаты проверки ничего не дали: посторонних примесей в воде сотрудники водоканала тогда не обнаружили.