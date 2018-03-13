"Союзмультфильм" провел первую в своей истории презентацию проектов

В Москве в Центре документального кино танцевали Волк и Заяц из "Ну, погоди!". На всю округу звучали песенки из любимых советских мультфильмов - от "Чунга-Чанга" до Львенка и Черепахи. Одну из стен ЦДК заняли большие плакаты и гости фотографировались то на фоне "Зебры в клеточку", то - "Оранжевой коровы"... Эти проекты - новые, детям и их родителям только предстоит их оценить.

Настроение вечера, правда, было не таким веселым - буквально за пару часов до презентации пришла весть, что не стало "кота Матроскина" - Олега Павловича Табакова. Поэтому министр культуры Владимир Мединский перед началом вечера попросил всех собравшихся почтить память великого актера минутой молчания. После чего Председатель правления директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева сказала, что каждая новая серия мультфильма "Простоквашино. Возвращение" будет заканчиваться словами-посвящением Олегу Табакову. Все "Простоквашино" посвятят ему.

Юлиану Слащеву знают как топ-менеджера, который умеет вывести из кризиса любую компанию. Свое выступление она начала с того, что пояснила - одним производством контента "Союзмультфильм" прожить не сможет. Поэтому сегодня задача - зарабатывать деньги. Спасибо, конечно, за помощь Министерству культуры (напомним, ведомство помогло с некоторыми проектами, с оборудованием и с новым зданием киностудии), но надо уметь держаться на плаву самим. Для этого вокруг "Союзмультфильма" будет все - и технопарк, и фестивали, и праздники, и театральные постановки, и телевидение (студия ведет переговоры с телеканалами о покупке пакета из семи новых проектов), и образовательные и социальные мероприятия, и сотрудничество со Сколково, и анимация на заказ, и большая лицензионная программа. Что касается последней - недавно открыт магазин, где можно приобрести вещи с символикой "Союзмультфильма", и известный мировой производитель спортивной одежды выпустил кроссовки совместно со студией (в продаже с 19 апреля, но спрос уже превышает предложение). Так что куртка с Карлсоном и кроссовки с Пятачком - это вполне нормальная одежда. Если еще и учитывать, что общий тренд анимации в моде - все подиумы на Неделях моды в различных странах представляют куртки, свитера, брюки - любую одежду, вплоть до носков, с анимированными принтами. Кстати, на презентации кроссовки стояли тут же под стеклом, как особо ценный экспонат, символизирующий будущее процветание студии. "Союзмультфильм - это бренд. Он требует нового наполнения и содержания, - сказала Юлиана Слащева, и подчеркнула, что перед ними стоит задача "сделать анимацию приоритетной для государства отраслью".

Генеральный директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев "открыл портфель киностудии" - представил новые проекты, чем доказал, что планов немало. Конечно же, министру и гостям показали первую серию нового "Простоквашино". В зале смеялись шуткам про подписчиков в блоге Шарика (Матроскин подумал, что он завел себе блох), тому, что в Простоквашино не работает интернет, и другим. Затем Борис Машковцев пояснил, что для удобства контент структурировали, разделив по четырем группам: сериалы для дошкольников, для школьников, короткометражные и полнометражные фильмы. С особой гордостью Машковцев представлял такие проекты как "Наследнички" - первый трехмерный проект "Союзмультфильма". Показали фрагменты из первой и четвертой серии. В этом году обещано завершить полнометражный мультфильм "Суворов" и в начале следующего выпустить его в прокат. Он сделан в технике 3D с использованием технологии захвата движений. По сюжету крестьянский сын пошел в армию вместо богатея, попал в штаб к Суворову и раскрыл заговор французов. "Мы выбрали для фильма жанр гусарской баллады", - рассказал Машковцев.

Кинообщественность на прошлой неделе была взволнована тем, что в Россию приезжал голливудский режиссер, сценарист и продюсер Роберт Ленс. А целью его визита было то, что в качестве режиссера он присоединяется к очередной части популярной анимационной франшизы - "Снежная королева. Зазеркалье". Этот российский мультфильм уже продан более чем в 140 стран мира. И "Союзмультфильм" вошел в партнерство с его создателями студией Wizard. Российские зрители увидят продолжение "Снежной королевы" уже в декабре этого года. Режиссеров два - Алексей Цицилин и Роберт Ленс.

Машковцев также рассказал , что на "Союзмультфильме" сейчас ведется большая работа по реставрации коллекции. Пленку переводят на цифру. "За 80 лет в нашей библиотеке - полторы тысячи наименований", - сказал генеральный директор. В работе сейчас четыре проекта. И один из них - советский мультфильм "Снежная королева" 1957 года выпуска.

Конечно же, представили монументальный проект - анимационный фильм по рисункам Михаила Шемякина "Гофманиада". В прокате полнометражный мультфильм появится уже в этом году. 15 лет его не могли завершить, и вот теперь дело сделано. Премьера фильма недавно состоялась в рамках кинорынка на Берлинском Международном кинофестивале.

Сидящие в зале смогли увидеть фрагменты из новых мультфильмов "Пластилинки - Циферки", "Оранжевая корова", "Капитан Кракен". Обозревателю "РГ" по душе пришелся новый мультфильм "Зебра в клеточку" - анимационный мюзикл, основанный на песнях певицы Любаши о тех, кто не такие как все. А "на закуску" собравшимся преподнесли мультфильм "Виват, мушкетеры!"

Остается добавить, что у "Союзмультфильма" теперь еще и новый логотип. Под скрип - наверное, так открывается дверь в прошлое - на экране, сменяя друг друга, возникают Пятачок, Крокодил Гена, Чебурашка, Карлсон... Впрочем, может быть, это скрип воздушного шарика, потому что изображение растягивается в надпись "Союзмультфильм", а потом приобретает круглую форму. А что касается начинаний - главное, что студия не стоит на месте, архив и наследие не покрываются пылью, как это было некоторое время назад. Юлиана Слащева рассказала, что, когда некоторое время назад, они пришли на студию - в производственном отделе работало всего 12 человек. А сейчас их уже 50 и до конца лета ожидают сотни сотрудников. Проходит сотрудничество и с Ассоциацией анимационного кино, которая объединяет более чем 50 студий страны. Так что перспективы видны. Новое поколение аниматоров создаст новые мультфильмы. Зрителю остается только ждать и оценивать.