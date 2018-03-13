Тиллерсон формально останется на посту госсекретаря до 31 марта

Рекс Тиллерсон формально продолжит занимать пост госсекретаря США до 31 марта, однако его обязанности будет выполнять замглавы госдепа Джон Салливан. Об этом заявил сам Тиллерсон, отправленный сегодня президентом США Дональдом Трампом в отставку.

"Сегодня утром мне позвонил президент Соединенных Штатов... В конце дня я передам все обязанности госсекретаря заместителю госсекретаря Джону Салливану. Моя работа на посту госсекретаря закончится в полночь 31 марта", - цитирует его News Channel5. Оставшееся до конца месяца время Тиллерсон посвятит решению административных вопросов, связанных с передачей дел Майку Помпео.

Ранее во вторник Трамп написал на своей странице в Twitter: "Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым государственным секретарем. Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!".

"Я очень хорошо узнал Майка за последние 14 месяцев, и я уверен, что он подходящий человек для этой работы в данный критически важный момент. Он продолжит нашу программу восстановления позиций Америки в мире, будет укреплять наши союзы, противостоять нашим противникам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил Трамп.