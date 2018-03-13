Новости

Умер актер и гитарист The Ventures Ноки Эдвардс 12:42
На месторождении в Югре погиб рабочий 12:40
Кубанец пытался дать взятку полицейскому участками в Абрау-Дюрсо 12:33
МИД Турции выразил протест послу ФРГ в Анкаре из-за сожженных мечетей 12:29
Профицит федерального в январе-феврале составил 226,5 млрд рублей 12:27
Стивен Сигал хотел бы проголосовать на выборах президента России 12:27
В Госдуме объяснили мотивы США в истории со Скрипалем 12:25
В Москве суд заставил мажора на BMW работать полгода 12:25
Москвичи несут цветы к МХТ имени Чехова в память об Олеге Табакове 12:15
Минобороны получило первый модернизированный Ил-76МД-М 12:12
В Ленобласти школьник погиб, катаясь по перилам 12:11
Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате мира в Милане 12:10
Рынок акций в РФ открылся снижением индексов РТС и Мосбиржи на 0,1% 12:08
Петербурженку заподозрили в убийстве младенца после родов на дому 11:54
В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету "Сармат" 11:50
Трамп "прокричал" о своей невиновности в связях с Россией 11:43
В Москве из-за морозов продлили сезон катков 11:41
В Севастополе полицейского будут судить за sms об умерших 11:39
СМИ: Запад держит "на крючке" 200 руководителей Украины 11:34
Псковские зоологи засняли на видео жилищный спор енотовидных собак 11:28
Верховная рада займется тотальной украинизацией страны 11:25
На обочину тюменской трассы приземлился воздушный шар 11:25
Открыт вход на станцию московского метро "Тургеневская" 11:22
Трейлер: Содерберг представляет новую экспериментальную фантастику 11:21
На Ленинградском шоссе восстановлено движение после крупного ДТП 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 12:25
Рубрика: Власть

В Госдуме объяснили мотивы США в истории со Скрипалем

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме прокомментировали бездоказательные обвинения в адрес России в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Тереза Мэй неуверенно обвинила Россию в отравлении Скрипаля

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не представив доказательств. Кроме того, премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению работавшего на британскую разведку Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не удивлен, что заявление Мэй было скоординировано с США.

- Абсолютно те же шаблоны и подходы по деформации образа России - бездоказательные и голословные обвинения во всех грехах сразу - от Украины до Сирии, - добавил парламентарий, которого цитирует РИА Новости. - Американцы с успехом экспортируют свой любимый политический приём "хвост виляет собакой", - пояснил он.

Провокация в адрес Москвы может преследовать цели, связанные с проведением избирательной кампании в России, считает Слуцкий. При этом преследуется цель отвлечения от собственных провалов.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, в свою очередь, увидел несуразицу в заявлении Мэй. По его словам, невозможно за неделю определить отравляющее вещество и его страну-производителя. Парламентарий подчеркнул, что считает бредовыми заявления британского премьера.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк тоже видит прямое влияние Вашингтона на позицию Лондона по "делу Скрипаля". Заявления на эту тему "направлены на разжигание новой волны антироссийской истерии, которая стала стихать в Европе", заявил он журналистам.

Путин предложил британцам сперва самим разобраться с делом Скрипаля

По мнению депутата, Лондон, очевидно, поставил цель приравнять "дело Скрипаля" к применению Россией силы против Британии и обосновать, таким образом, свой очередной антироссийский поход. Он тоже отметил связь с предвыборным периодом.

В МИД РФ ранее назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

Главное сегодня

В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету "Сармат"
В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию
Косачев назвал деградацией правосудия позицию Лондона по делу Скрипаля
Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу
Горнолыжник Бугаев выиграл "золото" Паралимпиады