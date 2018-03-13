В Госдуме объяснили мотивы США в истории со Скрипалем

В Госдуме прокомментировали бездоказательные обвинения в адрес России в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не представив доказательств. Кроме того, премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению работавшего на британскую разведку Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не удивлен, что заявление Мэй было скоординировано с США.

- Абсолютно те же шаблоны и подходы по деформации образа России - бездоказательные и голословные обвинения во всех грехах сразу - от Украины до Сирии, - добавил парламентарий, которого цитирует РИА Новости. - Американцы с успехом экспортируют свой любимый политический приём "хвост виляет собакой", - пояснил он.

Провокация в адрес Москвы может преследовать цели, связанные с проведением избирательной кампании в России, считает Слуцкий. При этом преследуется цель отвлечения от собственных провалов.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, в свою очередь, увидел несуразицу в заявлении Мэй. По его словам, невозможно за неделю определить отравляющее вещество и его страну-производителя. Парламентарий подчеркнул, что считает бредовыми заявления британского премьера.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк тоже видит прямое влияние Вашингтона на позицию Лондона по "делу Скрипаля". Заявления на эту тему "направлены на разжигание новой волны антироссийской истерии, которая стала стихать в Европе", заявил он журналистам.

По мнению депутата, Лондон, очевидно, поставил цель приравнять "дело Скрипаля" к применению Россией силы против Британии и обосновать, таким образом, свой очередной антироссийский поход. Он тоже отметил связь с предвыборным периодом.

В МИД РФ ранее назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.