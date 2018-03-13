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13.03.2018 22:43

Дотянуться до звезды

Открыт уникальный Детский космический центр
Текст: Андрей Андреев
Российская газета - Федеральный выпуск №7515 (52)
Новый Детский космический центр (ДКЦ) был задуман как центр дополнительного образования для детей и подростков и клуб по подготовке юных космонавтов.
Владимир Мединский: Хочется, чтобы из мальчишек, которые будут заниматься в центре, вышло как можно больше летчиков, космонавтов и конструкторов. Фото: Андрей Андреев Владимир Мединский: Хочется, чтобы из мальчишек, которые будут заниматься в центре, вышло как можно больше летчиков, космонавтов и конструкторов. Фото: Андрей Андреев
Владимир Мединский: Хочется, чтобы из мальчишек, которые будут заниматься в центре, вышло как можно больше летчиков, космонавтов и конструкторов. Фото: Андрей Андреев

С помощью передовых технологий из него можно дистанционно познавать Землю и анализировать космические снимки. Здесь есть интерактивный аналог международной космической станции, на которой дети могут побывать виртуально и попробовать состыковать с ней спускаемый аппарат. Аналогичная аппаратура есть только в звездном городке в Королеве. Как следствие, в новом центре дети могут почувствовать себя настоящими космонавтами.

- Нужно, чтобы из мальчишек, которые будут здесь заниматься, вышло как можно больше летчиков, космонавтов и конструкторов, - сказал на открытии ДКЦ министр культуры РФ Владимир Мединский. - Для этого все и сделано.

В центре расположено два экспозиционных зала, посвященных пилотируемой космонавтике и изучению космического пространства, а также полнокупольный цифровой планетарий, который позволяет без использования очков прочувствовать 3D-эффект. Этот планетарий - единственный такого рода в России. Также в ДКЦ оборудован зал-трансформер на 200 человек, который можно разделить на зоны и одновременно проводить в нем различные мероприятия.

В центре каждый сможет почувствовать себя в роли настоящего космонавта

Инициатором строительства Детского космического центра в 2014 году выступил уроженец Кировской области, знаменитый космонавт Виктор Савиных. По его словам, появление такого центра - продолжение дела основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, который именно в Вятке получил образование. Не случайно место для космического центра было выбрано рядом с домом, где прошли детские годы ученого. Сейчас там расположен Музей К.Э.Циолковского, авиации и космонавтики.

Фото: AP
На МКС появится астронавт-робот

В день открытия центра в нем прошла и первая экскурсия для школьников. Детей знакомили с историей освоения космического пространства, основными этапами полетов, ракетами и орбитальными станциями, современными спутниками и жизнью космонавтов на МКС. В зале "Пилотируемая космонавтика" школьники увидели костюмы и личные вещи летчиков, различные приборы с космических кораблей, макеты спутников и ракет, образцы пищи, средства гигиены, скафандр для выхода в открытый космос "Орлан".

В центре будет работать "Клуб юных космонавтов" - каждый сможет почувствовать себя в роли настоящего космонавта и под руководством опытных инструкторов пройти путь от старта до приземления. В зале представлен виртуальный аналог МКС, благодаря которому дети могут оказаться внутри нее и прогуляться по отсекам. А виртуальный аналог Центра управления полетами (ЦУП) позволяет "рулить" процессом.

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