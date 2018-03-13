Видео: Томми Вайсо в роли главного врага Бэтмена

Монументальный врачеватель кинематографа Томми Вайсо, исцеляющий пораженных вирусом снобизма прямо через экран и уничтожающий инопланетян с помощью роз и бластера, некоторое время назад уведомил режиссера будущего фильма о Джокере Тодда Филлипса, что готов сыграть роль заклятого "друга" Бэтмена - стильного шутника со смертоносными шутками и несгибаемой улыбкой Джокера.

Четкого ответа от режиссера не последовало, а один из главных претендентов Хоакин Феникс и вовсе удивился своему назначению, поэтому Вайсо решил не мешкать и сделать первый шаг к утверждению на роль. С этой целью он записал удивительной пронзительности видеопробы - истинный король в львиных шкурах аксакальского мастерства.

Гений облачен в копию костюма Хита Леджера из нолановского "Темного рыцаря" и цитирует на свой лад всевозможных исполнителей роли Джокера - от Джека Николсона до Леджера.

Но Вайсо не был бы собой, если бы не подготовил отдельный сюрприз - в лице Грега Сестеро, который появляется в роли Бэтмена. В принципе, вполне достойная кандидатура после Бена Аффлека.

Напомним также, что у неподражаемого кабаре-дуэта Сестеро и Вайсо скоро выйдет неонуарный триллер в двух частях - "Лучшие друзья".